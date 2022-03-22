Глава ООН про Украину: Необходимо прекратить эту абсурдную войну

Террор против мирных граждан, обстрелы больниц, школ, жилых домов и приютов: с каждым днем и часом последствия российского вторжения в Украину становятся все более разрушительными.

Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на брифинге для журналистов по Украине.

– Месяц назад Российская Федерация в нарушение Устава ООН начала массированное вторжение на суверенную территорию Украины. Это произошло после нескольких месяцев наращивания огромного числа вооруженных сил вдоль границы с Украиной. С тех пор мы видим ужасающие человеческие страдания и разрушения в городах, поселках и деревнях, – сказал Генеральный секретарь ООН.

Заявив, что мирные граждане Украины подвергаются «террору посредством систематических бомбардировок», страдают от обстрелов больниц, школ, жилых домов и приютов, глава ООН подчеркнул, что все это «усиливается с каждым часом и становится все более разрушительным и непредсказуемым. Сегодня уже десять миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома и спасаться бегством.

Даже если Мариуполь падет, Украину нельзя завоевать

– Эта война стремительно движется в никуда. Вот уже более двух недель Мариуполь находится в окружении российской армии, которая его безжалостно бомбит, обстреливает и атакует. За что? Даже если Мариуполь падет, Украину нельзя завоевывать вот так город за городом, улицу за улицей, дом за домом, – сказал Генеральный секретарь ООН.

Единственный результат всего этого, по его словам, еще больше страданий, еще больше разрушений и еще больше ужаса.

Украинский народ – в аду

– Украинский народ живет поистине в аду, – заявил Антониу Гутерриш, предупредив, что и весь мир сегодня ощущает последствия этой войны: стремительно ростут цены на продукты питания, топливо и удобрения, что может привести к глобальному голоду.

Развивающиеся страны, как сказал Гутерриш, которые и так страдают от последствий пандемии COVID -19 и нехватки финансов, вынуждены платить высокую цену за эту войну.

– Но мы не можем терять надежду, – сказал глава ООН, отметив, что видит «признаки прогресса в дипломатических усилиях по нескольким ключевым вопросам».

В этой войне невозможно победить

– На столе переговоров достаточно того, что могло бы привести к прекращению боевых действий прямо сейчас… и сейчас же можно приступить к серьезным переговорам. В этой войне невозможно победить. Рано или поздно придется перейти с поля боя за стол мирных переговоров. Это неизбежно, – подчеркнул Генеральный секретарь ООН, заявив, что в этой войне нет победителей.

Сколько мариуполей надо еще уничтожить?

– Единственный вопрос: сколько жизней должно быть еще потеряно? Сколько бомб должно еще упасть? Сколько мариуполей надо еще уничтожить? Сколько украинцев и русских еще будет убито, прежде чем всем станет ясно, что в этой войне нет победителей — есть только проигравшие? – говорит Генеральный секретарь ООН. Он задался еще рядом вопросов о том, что «сколько людей должно еще умереть в Украине, сколько людей во всем мире должны будут столкнуться с голодом, чтобы это прекратилось».

Продолжение войны в Украине аморально и политически неоправданно

– Продолжение войны в Украине морально неприемлемо, политически неоправданно и бессмысленно с военной точки зрения – подчеркнул Антониу Гутерриш. Он призвал прекратить боевые действия и дать шанс миру.

– Пора прекратить эту ужасную, абсурдную войну, – призвал глава ООН.