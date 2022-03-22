 

Азербайджан перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха

22.03.2022, 17:35, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!Азербайджан перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха в районе города Шуши, в результате чего 120-тысячное население региона столкнулось с гуманитарным кризисом, заявили в МИД Армении.

«В условиях небывалого снегопада и небывалых холодов около 120 тыс. жителей Нагорного Карабаха лишились необходимого газоснабжения. Азербайджан умышленно нарушает нормальную работу жизненно важной инфраструктуры Нагорного Карабаха, что, очевидно, ведет к гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе», – приводит ТАСС текст заявления.

10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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