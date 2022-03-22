 

КТК: Разлива нефти в Черное море из-за аварии в Новороссийске не произошло

22.03.2022, 17:35, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!Выхода нефти в Черное море после поломки оборудования на выносном причале «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) в Новороссийске не допущено, сообщил глава КТК Николай Горбань.

«Такие случаи уже в истории были. Это не уникальный случай в период неблагоприятных условий, особенно таких аномальных штормов, как в этот раз произошло. У нас уже в прошлом году был такой случай, когда тоже сгибало шланг и силовой каркас шланга нарушался. Это не значит, что произошел выход нефти в море, нет, ни в коем случае», – сказал Горбань, передает РИА «Новости».

Ранее КТК сообщал, что выводит из эксплуатации выносное причальное устройство (ВПУ-3) из-за смещения силового каркаса одного из шлангов на время. У устройства планируется провести ремонт.

Также компания проведет проверку оборудования ВПУ-1 и ВПУ-2, по результатам которой решит, нужно ли их ремонтировать.

Горбань уточнил, что замена поврежденного оборудования займет минимум три недели, если погода будет благоприятной и танкер для промывки быстро подойдет.

КТК — крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км. В систему КТК поступает нефть в основном с обширных месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей. 

Это один из наиболее важных маршрутов транспортировки нефти из Каспийско-Черноморского региона на мировые рынки. Ежегодно КТК прокачивает более трети всей экспортной нефти Казахстана – государства, имеющего растущее значение в поставках нефтепродуктов на мировые рынки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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