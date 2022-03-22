 

Грецию и ЕС предупредили о дефиците пшеницы и зерновых

22.03.2022, 17:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нет войне! Мы за мир!Греция и Евросоюз должны готовиться к дефициту зерновых на рынке, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис.

«Сегодня в рамках подготовки к Европейскому совету мы обсудим тему Украины, то, как Европа в целом будет реагировать как на российское вторжение, так и на проблемы, связанные с гуманитарной помощью Украине, а также дополнительные санкции против России, которые следует рассматривать в свете продолжающихся военных операций», – приводит слова Варвициотиса РИА «Новости».

По его словам, в результате перекрытия каналов поставок из-за санкций и ситуации на Украине Европа столкнется с дефицитом зерна.

«Мы должны начать готовиться к тому, что будет вследствие военных операций на Украине, а это возможный дефицит основных зерновых на рынке. Это может означать, во-первых, значительный рост цен и, во-вторых, это может означать, что мы увидим волнения в более широком регионе и особенно в странах Северной Африки и Ближнего Востока», – сказал он.

Он отметил, что для граждан Европы большой проблемой станет и рост цен на энергоносители.

«Не каждая страна в одиночку может справиться с последствиями этого энергетического кризиса», – сказал он, добавив, что конфликт на Украине может привести к дефициту зерновых на рынке и росту цен. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Известная киргизская певица попала в ДТП и находится в коме

16.08 / В РФ нашли способ удешевить производство роботов-манипуляторов

13.06 / Путин обратил внимание на небольшую зарплату тракториста – Героя Труда

03.04 / Компанию Apple обвинили в сознательной продаже бракованных устройств

12.10 / Еврокомиссия изучает разные сценарии обеспечения поставок газа для Украины – президент ЕК

31.08 / Илон Маск показал первые результаты стартапа Neuralink

09.02 / В Минпросвещения решили заняться окладами учителей

04.12 / TVE – «обречённые на смерть» — Amnesty International рассказала о нарушениях прав человека в испанских домах престарелых

11.11 / “Перелом черепа, носа, удаление костей черепа”. Стало известно, кого подозревают в избиении композитора группы Kazka

18.01 / Дочь принца Уильяма определилась с будущей профессией – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика