Грецию и ЕС предупредили о дефиците пшеницы и зерновых

Греция и Евросоюз должны готовиться к дефициту зерновых на рынке, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис.

«Сегодня в рамках подготовки к Европейскому совету мы обсудим тему Украины, то, как Европа в целом будет реагировать как на российское вторжение, так и на проблемы, связанные с гуманитарной помощью Украине, а также дополнительные санкции против России, которые следует рассматривать в свете продолжающихся военных операций», – приводит слова Варвициотиса РИА «Новости».

По его словам, в результате перекрытия каналов поставок из-за санкций и ситуации на Украине Европа столкнется с дефицитом зерна.

«Мы должны начать готовиться к тому, что будет вследствие военных операций на Украине, а это возможный дефицит основных зерновых на рынке. Это может означать, во-первых, значительный рост цен и, во-вторых, это может означать, что мы увидим волнения в более широком регионе и особенно в странах Северной Африки и Ближнего Востока», – сказал он.

Он отметил, что для граждан Европы большой проблемой станет и рост цен на энергоносители.

«Не каждая страна в одиночку может справиться с последствиями этого энергетического кризиса», – сказал он, добавив, что конфликт на Украине может привести к дефициту зерновых на рынке и росту цен.

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