 

СМИ: беременная Рианна и ее бойфренд A$AP Rocky помолвлены

22.03.2022, 17:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Рианна совсем скоро впервые станет мамой, и сейчас она, по собственному признанию, уже на третьем триместре беременности. Поэтому неудивительно, что певицу практически преследуют папарацци. Вчера фотографы засняли Рианну, выходящую из магазина детских товаров Kitson в Лос-Анджелесе. Артистка-модница, чей каждый образ вызывает яркие эмоции у поклонников и модных критиков, на этот раз выбрала спокойный комплект: джинсы-бойфренды, спущенные под беременный живот, босоножки с мехом, бейсболку и винтажную футболку Grave Digger с надписью, которая переводится как “Секс безопаснее курения”. 

Однако журналисты и поклонники певицы обратили внимание не на ее наряд, а на украшение, точнее на кольцо с бриллиантом на безымянном пальце левой руки. СМИ тут же сделали вывод: Рианна и A$AP Rocky обручились и скоро поженятся. Сами влюбленные, будущие родители никаких комментариев по этому поводу не дают. Фотографию певицы с кольцом смотрите в нашем Telegram-канале.

Рианна и A$AP Rocky

Впрочем, известно, что Рианна не из тех, кто сразу сообщает новости о своей личной жизни. Напомним, что слухи о беременности певицы появились еще в ноябре, когда Рианне присудили звание национального героя Барбадоса. На церемонии певица появилась в облегающем платье, которое подчеркивало ее живот. А потом несколько часто попадала в объективы папарацци и всегда была исключительно в мешковатых одеждах. И только в январе Рианна и A$AP Rocky подтвердили, что скоро станут родителями. 

На прошлой неделе стало известно, что певица хочет рожать на Барбадосе, а позже ее “поймали” в магазине детской одежды за покупкой ярких платьев для маленьких и сделали вывод – у Рианны будет девочка. Хотя и тут некоторые скептики считают, что это ее очередной трюк, чтобы запутать журналистов и общественность.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / На станции “Марьина Роща” Большой кольцевой линии монтируют пересадку на салатовую ветку

13.02 / Активист Макаренко оценил заявление Беглова о «поцелуях в задницу»

20.09 / Рваная челка – тренд осени: как ее модно укладывать в сезон

08.10 / Вирусолог Александр Чепурнов в России доверяет только вакцине «Спутник V»

04.11 / Победа Байдена может привести к госперевороту на Украине

01.07 / iPhone SE Plus появится в 2021 году и получит Apple A13 Bionic

15.09 / Опасна ли для здоровья газированная вода?

26.08 / Мнение: Должна ли Россия отказаться от танков вместе с Великобританией?

05.02 / В Минюсте закончили оценку баснословных богатств Елены Степаненко и Евгения Петросяна

06.12 / Названы 8 продуктов, которые спасут организм от опасных тромбов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика