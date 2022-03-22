СМИ: беременная Рианна и ее бойфренд A$AP Rocky помолвлены

Рианна совсем скоро впервые станет мамой, и сейчас она, по собственному признанию, уже на третьем триместре беременности. Поэтому неудивительно, что певицу практически преследуют папарацци. Вчера фотографы засняли Рианну, выходящую из магазина детских товаров Kitson в Лос-Анджелесе. Артистка-модница, чей каждый образ вызывает яркие эмоции у поклонников и модных критиков, на этот раз выбрала спокойный комплект: джинсы-бойфренды, спущенные под беременный живот, босоножки с мехом, бейсболку и винтажную футболку Grave Digger с надписью, которая переводится как “Секс безопаснее курения”.

Однако журналисты и поклонники певицы обратили внимание не на ее наряд, а на украшение, точнее на кольцо с бриллиантом на безымянном пальце левой руки. СМИ тут же сделали вывод: Рианна и A$AP Rocky обручились и скоро поженятся. Сами влюбленные, будущие родители никаких комментариев по этому поводу не дают. Фотографию певицы с кольцом смотрите в нашем Telegram-канале.

Рианна и A$AP Rocky

Впрочем, известно, что Рианна не из тех, кто сразу сообщает новости о своей личной жизни. Напомним, что слухи о беременности певицы появились еще в ноябре, когда Рианне присудили звание национального героя Барбадоса. На церемонии певица появилась в облегающем платье, которое подчеркивало ее живот. А потом несколько часто попадала в объективы папарацци и всегда была исключительно в мешковатых одеждах. И только в январе Рианна и A$AP Rocky подтвердили, что скоро станут родителями.

На прошлой неделе стало известно, что певица хочет рожать на Барбадосе, а позже ее “поймали” в магазине детской одежды за покупкой ярких платьев для маленьких и сделали вывод – у Рианны будет девочка. Хотя и тут некоторые скептики считают, что это ее очередной трюк, чтобы запутать журналистов и общественность.