 

Мать короля Испании Филиппа королева София посетила зоопарк в Мадриде

22.03.2022, 17:00, Разное
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Королева София, супруга отрекшегося в июне 2014-го года от престола в пользу сына Филиппа VI короля Хуана Карлоса, посетила празднование 50-летия мадридского зоопарка. Мероприятие началось с показа видеоролика, в котором подводились итоги прошедших десятилетий, с акцентом на проекты, посвященные охране окружающей среды. Особое место в нем отводилось королевской семье, члены которой регулярно бывают в зоопарке и поддерживают программы по сохранению исчезающих видов, таких как белый и индийский носорог, гигантская амазонская выдра и, конечно, панда. Они впервые появились в зоопарке Мадрида в 1979 году – это был подарок Китая Испании. Все эти годы королева София навещала сначала их, а затем их детенышей. Поэтому руководство заведения – в честь его 50-летия – вручило почетной гостье оправленный в раму коллаж с фотографиями всех ее предыдущих посещений Мадридского зоопарка. 

Королева София Испанская

После этого королева и все присутствующие наблюдали за первым “выходом в свет” детенышей панды Джиу Джиу и Ю Ю, которым только что исполнилось 6 месяцев. Они родились в сентябре прошлого года и находились под наблюдением ветеринаров. Их не показывали ни журналистам, ни зрителям. Это пятый и шестой детеныши панд Хуа Зуи Ба и Бинг Синг. Кроме того, в 1982 году в этом же зоопарке родилась панда от предыдущей пары – Шао Шао и Шанг Шанг. В последний раз панда в мадридском зоопарке рождалась пять лет назад, а близнецы – в 2010 году.

Напомним, что полтора года назад почетный король Хуан Карлос I покинул Испанию из-за скандала вокруг его якобы нелегальной деятельности и счетов в швейцарских банках. Но его супруга королева София продолжает жить во дворце Сарсуэла и вести публичную жизнь. В последние годы они несколько отдалились друг от друга и редко появлялись вместе на публике. К тому же она не имеет никакого отношения к тем скандалам, в которых мог быть замешан бывший монарх. Из-за пандемии коронавируса ее участие в официальных мероприятиях было очень ограниченым, в последние месяцы она появлялась на публике всего несколько раз.



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