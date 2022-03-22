 

Авторов пиратских репаков позвали на работу в Минцифры

22.03.2022, 16:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министерство цифрового развития официально пригласило на работу наиболее популярных авторов репаков программного обеспечения, ведущих свою деятельность на торрент-трекерах и специализированных сайтах. Им предлагают устроиться “экспертами по противодействию санкциям” и обещают зарплаты до 300 тысяч рублей в месяц.

Информацию подтвердили агентству РБК сразу несколько известных авторов, специализирующихся на отключении защиты в популярных играх, ОС Windows, пакете MS Office и не только. Большинство из них готовы ответить согласием, но настаивают на прекращении их уголовных дел, заведенных в 2017-2021 годах.

“В 2019-м мне вскрыли дверь, отвезли в отделение, потом суд, домашний арест, – вспоминает один из них. – Нарушение интеллектуальной собственности, проще говоря – пиратская статья. До сих пор дело не рассмотрено до конца, три года под домашним арестом. Позавчера приезжают опять те же оперативники, тоже вскрывают дверь, я уже открыл сам её, но нет, говорят, порядок есть порядок. Дверь дорезали, затем зашли, вещи все разбросали, даже миску кота перевернули. Опять отвезли в отделение, оттуда в Минцифры, говорят, что я нужен Родине. Ну, нужен так нужен”

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Пэрис Хилтон отметила годовщину отношений с бойфрендом Картером Реумом романтической поездкой

22.12 / Под Москвой мужчина зарезал пенсионера

05.10 / Версия: Зачем Эрдогану война на Кавказе?

23.03 / Студия WarnerMedia не заинтересована в выпуске сиквелов «Лиги справедливости Зака Снайдера»

18.03 / В условиях демографического кризиса все больше городов Китая предлагают незамужним матерям страхование материнства

27.11 / Песков объяснил появление Путина на людях без маски

22.01 / Гастроэнтеролог назвал полезные консервы с омега-3 для профилактики рака

14.07 / Мнение: УДК “Боном Ричард” горит уже 2-й день

05.06 / Мнение: О глупейшей подставе Александра Лукашенко

23.06 / Диетолог Фус развеяла миф о пользе чая для похудения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика