Авторов пиратских репаков позвали на работу в Минцифры

Министерство цифрового развития официально пригласило на работу наиболее популярных авторов репаков программного обеспечения, ведущих свою деятельность на торрент-трекерах и специализированных сайтах. Им предлагают устроиться “экспертами по противодействию санкциям” и обещают зарплаты до 300 тысяч рублей в месяц.

Информацию подтвердили агентству РБК сразу несколько известных авторов, специализирующихся на отключении защиты в популярных играх, ОС Windows, пакете MS Office и не только. Большинство из них готовы ответить согласием, но настаивают на прекращении их уголовных дел, заведенных в 2017-2021 годах.

“В 2019-м мне вскрыли дверь, отвезли в отделение, потом суд, домашний арест, – вспоминает один из них. – Нарушение интеллектуальной собственности, проще говоря – пиратская статья. До сих пор дело не рассмотрено до конца, три года под домашним арестом. Позавчера приезжают опять те же оперативники, тоже вскрывают дверь, я уже открыл сам её, но нет, говорят, порядок есть порядок. Дверь дорезали, затем зашли, вещи все разбросали, даже миску кота перевернули. Опять отвезли в отделение, оттуда в Минцифры, говорят, что я нужен Родине. Ну, нужен так нужен”

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