Актуальна во все времена: с чем модно сочетать этой весной классическую рубашку на пуговицах

Классическая рубашка на пуговицах обязательно должна занимать почетное место в любом капсульном гардеробе. В этой статье вы увидите 9 весенних образов, в которых базовая рубашка смотрится интересно, модно и свежо.

Такие разные юбки

Рубашка на пуговицах и юбка правильного фасона – это всегда беспроигрышное сочетание. Здесь строгость классической рубашки уравновешивается юбкой А-силуэта: этот образ, собранный воедино, напоминает бальное платье.

Многослойность притягивает взгляды, делает наряд продуманным и ярким. Эффекта можно достичь, даже если просто надеть сверху классической рубашки вязаный топ-бандо. Милая мини-юбка и каблуки придадут их обладательнице легкости и игривости в образе.

Основу этого сочетания составляет рубашка, фасон которой так полюбился американцам.

Мужской покрой рубашки, наглухо застегнутой на все пуговицы, уравновешивается экстремально короткой юбкой. Дополните образ черными аксессуарами: ремнем и объемной сумкой.

Классика не помеха веселью

Если душе очень хочется безудержного драйва дискотек, то сделать образ более сдержанным поможет классическая рубашка. В этом случае она хорошо сочетается с нейтральным топом без декора. Ощущение праздника добавят аксессуары: блестящая сумочка из кристаллической сетки и серебристые босоножки в тон.

Как насчет гавайской вечеринки? Брюки с цветочным принтом оживят классическую рубашку на пуговицах, сделав образ игривым и непринужденным.

Весна уже на пороге: в теплую погоду отлично будет выглядеть сочетание бермудов и просторной рубашки на пуговицах. Кокетливые босоножки на каблуке и изящные украшения свяжут образ воедино.

Мешковатая рубашка в этом образе призвана поддержать тренд на фасон oversized, находящийся на пике популярности. В этом случае приспущенное плечо добавит образу женственности и игривости.

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Если застегнуть всего несколько нижних пуговиц, то это разбавит альянс объемных вещей и сформирует изящный силуэт. Такая рубашка отлично сочетается с широкими брюками-бананами и обувью на плоской подошве.

Неожиданные сочетания

Спортивный стиль уже давно вышел за пределы тренажерных залов: весной 2022 года эта одежда находится на пике популярности. Это отличная возможность поиграть с сочетаниями, надев классическую рубашку со спортивными брюками. Непринужденный образ лучше всего завершить теннисными кроссовками.

Если хочется почувствовать себя на Неделе высокой моды, выбирайте total black look.

Рубашка на пуговицах из гладкой ткани придаст образу элегантности. Выбирайте понравившийся стиль и станьте королевой на любом мероприятии!