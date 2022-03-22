Вязаные изделия и красивая спинка. Трендовые варианты платьев на весну и лето

Стиль француженок – это сочетание простоты и элегантности. Неудивительно, что на французских модниц ориентируется весь мир. В этой статье мы расскажем, какие платья будут носить француженки в весенний и летний сезон 2022-го.

Вязаные платьица

Вязаное платье уместно как для холодного, так и для теплого сезона. Оно красиво подчеркивает женственные изгибы и приятно к телу. Для весенне-летнего сезона выбирайте модели без рукавов или с короткими рукавчиками.

В черном цвете

Для поклонников сдержанного парижского шика – платьице из черного хлопка. Этот материал отлично пропускает воздух, так что вам не будет жарко даже летом.

Мини с длинным рукавом

Есть что-то особенное в укороченных моделях с длинным рукавом. С одной стороны, они открывают ноги. Но за счет длинного рукава они вполне уместно смотрятся в дневных луках с босоножками, лодочками или грубыми ботинками.

Со сборками

Дополнительную фактуру наряду добавят сборки. Они добавляют объема подолу, зоне декольте или рукавам. Выбирайте на весну принтованное платьице со сборками и сочетайте его с лаконичной обувью.

Клетка виши

Француженки обожают клетчатый принт виши. Контрастная клетка особенно хороша для весенней одежды, а также для легких летних нарядов. Выбирайте платьица с клетчатым узором ярких расцветок.

Красивая спинка

Француженки обожают платья, простые, на первый взгляд, но с одной интересной деталью кроя. Такой изюминкой может стать интересная спинка. Приветствуются необычные вырезы, банты, асимметрия. Для весенне-летнего сезона деталь в виде красиво оформленной спинки смотрится весьма уместно.

В деревенском стиле

Платьица из легких тканей и с яркими цветочными принтами актуальны и в 2022 году. Если в холодное время их можно носить с грубыми ботинками, то весной или в летний период платьица в деревенском стиле хорошо сочетаются с босоножками и эспадрильями.