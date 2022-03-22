 

Российский спутник «Меридиан-М» с разгонным блоком штатно отделился от носителя

22.03.2022, 16:10, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!Разгонный блок «Фрегат» со спутником «Меридиан-М» отделился от носителя «Союз-2.1а», стартовавшего с космодрома Плесецк во вторник, сообщили в Минобороны.

«Космическая головная часть ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» в составе разгонного блока «Фрегат и космического аппарата «Меридиан-М» в расчетное время, 15.57 мск, штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1А», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Там добавили, что выведение на расчетную орбиту спутника займет несколько часов.

Пуск ракеты прошел во вторник в 15.48 мск боевым расчетом ВКС России.

Спутники «Меридиан» предназначены для обеспечения связи морским судам и самолетам ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями.

Эти аппараты нужны для расширения возможностей станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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