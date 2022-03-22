Внутрироссийские цены на металлы решили отвязать от Лондонской биржи

Металлурги и российские ведомства договорились отвязать внутренние цены на металлы от цен на Лондонской бирже металлов, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Мы с коллегами из металлургии пришли к общему решению отвязаться от цен на Лондонской бирже металлов и рассчитывать внутренний рынок исходя из рублевой составляющей. Это то решение, которое будет в дальнейшем формировать и структуру цены внутреннего рынка», – цитирует Мантурова ТАСС.

По его словам, это также означает «выход на решения с Минфином» по эффективности налогов, которые будут не обременять предприятия, «давать им возможность сохранять коллективы, работу основного своего производственного цикла».

Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития, Минтранс и Минстрой постоянно контактируют друг с другом по инфраструктурному строительству, развитие которого должно обеспечить потребность в металле, заключил министр.

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