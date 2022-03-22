 

Макрон допустил введение во Франции продуктовых чеков

22.03.2022, 16:10, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!Во Франции могут появиться продуктовые чеки, чтобы помочь бедным семьям и среднему классу справиться с грядущим продовольственным кризисом, сообщил глава страны Эммануэль Макрон.

«Мы столкнемся с мировым продовольственным кризисом. Поэтому Франция выступит с инициативой о скоординированном ответе на европейском уровне. Что мы будем делать в краткосрочной перспективе? Почти то, что было сделано в области энергоресурсов. Я введу продуктовые чеки, чтобы помочь наиболее нуждающимися домохозяйствам и среднему классу, чтобы они могли справиться с повышением цен», – сказал Макрон в эфире радиостанции France bleu, передает РИА «Новости».

Ранее газета ВЗГЛЯД спросила мнение у эксперта по поводу последствий западных санкций, которые отразятся на мировой экономике. Так, FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) опубликовала письмо, в котором сформулирован абсолютно недвусмысленный призыв ко всем участникам мирового рынка продовольствия и правительствам всех стран остановиться в санкционной гонке. Отмечалось, что это может обернуться серьезным продовольственным кризисом. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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