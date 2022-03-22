Рози Хантингтон-Уайтли поделилась обнаженным фото, сделанным во время беременности

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Недавно Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм стали родителями во второй раз. 2 февраля у пары родилась дочь, которую назвали Изабелла Джеймс. На днях экс-“ангел” Victoria’s Secret показала их семейное гнездышко и как выглядят домашние будни с новорожденной дочерью. А последние сутки модель активно отвечает на вопросы подписчиков, даже самые личные. Так, Рози опубликовала ранее не известное фото, сделанное во время второй беременности, причем обнаженное. А она – одна из немногих сегодня селебрити, кто не привык оголяться, будучи беременной.

Еще Рози подробно рассказала о самих родах и своем самочувствии во время беременности:

Я чувствую себя хорошо. Во второй раз я чувствовала себя намного увереннее и спокойнее. Психологически и физически я тоже чувствовала себя лучше. Я очень благодарна за эти дни с моей семьей… Первые три месяца было тяжеловато, врать не стану. Во втором триместре я была полна энергии! Третий же был сложным и протекал так долго, будто вечность. Беременность – безумное, но увлекательное путешествие.

В сторис молодая мама показала, как выглядит детская новорожденной малышки, ее гардероб и колыбелька. На вопрос, что ей больше всего нравится весной, она ответила: “Прогулки в саду”, сопроводив реплику селфи с дочкой в слинге, из которого виден только затылок темноволосой дочери. И хотя Рози больше не скрывает лицо сына Джека, на фотографии с сестренкой она снова наполовину скрыла его, написав поверх:

Мое сердце переполнено радостью! Я счастлива и благодарна за то, что у меня два здоровых малыша.

Также супруга Стэтхэма заявила, что ее муж “все еще чертовски очень красивый”.

О своей второй беременности 34-летняя модель Рози Хантингтон-Уайтли объявила в середине августа 2021 года. Рози опубликовала в Instagram серию снимков в полный рост, снятых в ее любимом зеркале в ванной (в нем она фиксирует все свои ультрамодные “луки”). На одном из кадров был заметен округлившийся живот. Всю беременность она лишь несколько раз постила “беременные” фото, но специальных фотосессий не делала.