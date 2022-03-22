Депутат Госдумы раскритиковал моду на бедность

Депутат Государственной думы Сергей Кулябин заявил, что в России процветает “мода на бедность” – население не хочет “крутиться и иметь нестыдные деньги”, а в результате страдает имидж страны на международной арене и процветают деструктивные экономические процессы.

По словам политика, для многих россиян выживание на сумму до 100 тысяч рублей в месяц стало чем-то приемлемым. Они не хотят двигаться дальше и не ищут возможности.

“Если очень просто это всё описать, то это мода на бедность. Мода на то, чтобы работать каким-то, условно говоря, забойщиком или строителем, и всё, никуда дальше не двигаться. Человек мешает бетон на своей стройке и не думает, где купить, где продать, как крутиться. Ему не надо ничего, ему модно вот так жить, он себя там мнит кем-то. А страдает в итоге вся страна из-за таких”, – сказал он.

Кулябин вспомнил, что свой первый миллион долларов заработал в 1990-х годах, когда ему было меньше 30 лет – будущий депутат Госдумы тогда занимался землёй и скупал разорившиеся предприятия. Он подчеркнул, что не все способны на такое, но получать “меньше условных двух-трёх тысяч условных единиц” – это стыд для любого человека.

“Ты тогда просто тратишь время, тебе нравится жить на такие деньги. Я иного объяснения не могу придумать, потому что не все умеют вертеться, но есть какие-то базовые вещи в этой жизни, которых мужчина, если он мужчина вообще, обязан добиться. Если тебе и так нормально, если ты Че Гевара вот этот из трущоб, это стыдно. На нас пальцами тыкают из-за наших средних зарплат в мире, говорят, сколько людей в нищете живёт при таких возможностях. Я не знаю, как объяснять людям, что этот контингент просто не хочет ничего, им и так нормально. Это позор для нас”, – заключил он.

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