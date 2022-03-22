 

Финансовые с водки

22.03.2022, 15:15, Разное
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За антисанкционное решение Госсовета Татарстана следует выпить стоя. Мнение Бориса Бронштейна.

Татарстан живет в гармонии с природой: и световой день удлинился, и время продажи спиртных напитков решили продлить на три часа. С одобрения местного парламента выпивку здесь вскоре можно будет купить уже не с 10 часов до 22, а с 8 утра до 11 вечера.

Правда, при обсуждении этого первоочередного вопроса, представленного в законопроекте, депутаты Госсовета Татарстана не ссылались на траекторию солнца, не говорили, что, дескать, уже восемь утра, птички чирикают, а народ еще ни в одном глазу. Они больше напирали на экономику в условиях санкций и заботились о пополнении бюджета. И не зря эту новость местные пользователи интернета уже назвали нашим ответом Байдену.

Немедленно появились предложения ради поддержания экономики перейти на круглосуточную торговлю водкой и организовать ее доставку пожилым и инвалидам.

Что ж, если мы на правильном пути, то в идеале неплохо бы иметь в каждой квартире наряду с кранами с горячей и холодной водой кран с водкой. В любое время открыл кран, наполнил кувшинчик — и привет Байдену. Понятно, должны быть установлены счетчики — дневного потребления и ночного. А в конце месяца будет приходить счет-фактура, и каждый будет знать, в какой мере он поддержал бюджет.

Конечно, станут случаться прорывы трубопровода, в кране будет шипение, дворы окажутся залитыми водкой. Будут, как и с водой, летние профилактические отключения, и все примутся ворчать: «Вот в самую жару водку на три недели отключили!» Возможны и другие неприятности. Скажем, вы забудете закрыть кран и зальете водкой нижнего соседа…

Но все это — для будущих законопроектов, а пока вернемся к обсуждению нынешнего. Как прозвучало с парламентской трибуны, из-за действующих ограничений продажи спиртного бюджет республики за последние три года недополучил 1,5 миллиарда рублей.

При таких цифрах все возражения о спаивании населения следует отметать и обсуждение заканчивать. Ведь сразу становится ясно, где наш экономический резерв.

И думать тут нечего. К примеру, из-за дефицита компонентов, вызванного санкциями, КамАЗ может снизить объемы производства на 40 процентов. И до 15 тысяч его работников могут оказаться в режиме простоя. Об этом сказал президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ с участием президента РФ Владимира Путина. Представьте, какая головная боль: найти выход, наладить импортозамещение, установить новые связи с поставщиками… А депутаты уже пришли на помощь и всё быстро придумали. Осталось только подсчитать, сколько должны выпить находящиеся «в режиме простоя» рабочие, чтобы свести финансовый ущерб на нет.

Не станем ждать, когда самый патриотичный депутат (в Казани или в Москве) отчеканит формулу: «Есть водка — есть Россия, нет водки — нет России!» Обратимся не к самодеятельным мудрецам, а к видным мыслителям, философам, классикам литературы… Они-то что нам предлагали в плане решения алкогольного вопроса? Ага, вот четыре строчки:

Тут трудно вывод сделать четкий, Идут концепции вразрез. Один вопрос: «Что делать с водкой?» Другой вопрос: «Что делать без?»

Кто же это сумел так углубиться в тему? Ба, да это же я сам! Лет сорок назад. Давняя пора. Хотя КамАЗ тогда уже был. А Госсовета Татарстана еще не было…

Борис Бронштейн, обозреватель «Новой»

Источник: Новая газета



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