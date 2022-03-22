Рената Литвинова поделилась редким фото с Земфирой: “Она может и влюблять в себя, и заколдовывать”

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Актриса, сценарист и режиссер Рената Литвинова, отметившая в январе 55-летие, и музыкант Земфира Рамазанова дружат почти 16 лет. Подруги поддерживают друг друга и в радости, и в горе, в делах творческих и личных. Сегодня Рената и Земфира с разницей в несколько минут посвятили друг другу публикации в социальных сетях. А Рената еще поделилась редким совместным фото с Земфирой в своем Telegram-канале. Литвинова написала, что снимки были сделаны 24 дня назад.

Земфира одна из самых умных женщин, которых я встречала в своей жизни. Она же все заканчивала с красными дипломами, вы знаете? Биография ее впечатляет. Она даже была капитаном юношеской сборной по баскетболу. У нее примерно 171 см роста, насколько я знаю, и вот, представляете, даже стала капитаном… Многое ей дано. Она может и влюблять в себя, и заколдовывать, и пойти против всех — и быть правой… Как у человека яркого, у нее, конечно, много недоброжелателей, завистников, но достаточно пойти на ее концерт, чтобы понять: мы имеем дело с певицей, которую впоследствии потомки назовут великой. А я могу это озвучить здесь и сейчас, – написала Литвинова.

Земфира и Ренаты Литвинова

Земфира тоже в долгу не осталась и написала свое посвящение под теми же кадрами в своем блоге:

Литвинова — мой лучший друг. Она очень позитивный человек. На протяжении тех лет, что мы общаемся, ей удалось нивелировать мою, возможно излишнюю, мрачность. Я с подростковых лет была заложником этой мрачности и культивировала в себе меланхолию. А она так заразительна в своем позитиве! Я с ней много смеюсь, и это так приятно, – поделилась Земфира.

Напомним, что знакомство Ренаты и Земфиры произошло в середине нулевых, когда Рамазанова записала музыку для фильма Литвиновой “Богиня: как я полюбила”. С этого момента звезды работают вместе и нежно дружат. За прошедшие годы вокруг их взаимоотношений ходило много слухов. Ренате и Земфире приписывали роман и даже писали, будто актриса и музыкант тайно поженились в Швеции. Литвинова эти слухи опровергла и обещала судить каждого, кто будет распространять подобные сплетни.