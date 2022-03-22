Они повсюду! – Личное мнение

Что интересно, куда ни глянь — они повсюду. Прячутся под длинными платьями, под джинсами, зимой — под пуховиками, а летом — даже под парео на пляжах.

Я про целлюлитные задницы, если что.

Ещё хуже, что даже хорошая на первый взгляд фигура, видимое отсутствие лишнего веса, совершенно не гарантирует, что нет целлюлита.

Как я понимаю, как говорит мой опыт, целлюлит есть почти у всех — ну, за редчайшим исключением типа меня. Ходите сюда, научу вас быстренько, раз уж ничего интересного не происходит.

Сначала о том, что бесполезно.

Целлюлит не испаряется от кручения педалей велотренажёра. Не изводится он также поеданием моркови (салата, капусты) и не изводится отказом от жирного-сладкого-крепкого.

Да, всё нездоровое усугубляет проблему. Всё здоровое помогает, но какой-то одной панацеи нет.

Чтобы победить целлюлит, необходимо понимание, отчего же он возникает. Целлюлит — это ни что иное, как результат нарушения нормальной циркуляции крови и лимфы.

Смотрим на картинку внимательно:

Слева — начальная стадия целлюлита. Справа — гольный фотошоп, демонстрирующий то, как могло бы выглядеть то же самое тело при хорошем кровообращении и лимфооттоке.

В местах, где клетки недополучают кислород и питательные вещества, скапливаются токсины. Из-за замедленного кровообращения эти токсины не выводятся и остаются в клетках. Результат, повторю, почти у каждой первой под юбкой сзади.

Один из главных мифов — целлюлит всегда в паре с лишним весом. Это тоже не так! У полной девушки могут быть абсолютно гладкие бедра, а у худышки — наоборот.

Целлюлит — это не только и не столько количество жировых клеток, сколько их размер. В доказательство этому можно привести факт, что у молодых проблема меньше, чем потом с возрастом.

Смотрите:

Толщина жирового слоя на рисунках слева и справа одинакова. Однако слева (там, где целлюлит) жировые клетки увеличены из-за скопившихся в них токсинов и вредных веществ.

Вывод? Что нам надо сделать? Что-то такое, чтобы они там не скапливались, а свободно выходили наружу.

Это, понятное дело, тренировки. Это — после тренировок обязательно получаем кислород в достаточной степени (идём пешком домой). И массаж.

С массажем сложнее. Тут нужно объяснить, как это работает.

Еще одно популярное заблуждение: при антицеллюлитном массаже специалист руками механически дробит целлюлит. Это фигня полная, потому что жир так вывести невозможно. Антицеллюлитный эффект при массаже достигается за счёт улучшения кровообращения и лимфотока. Именно так работает Pranamat ECO.

Есть вещи, которые стоит попробовать — и всё, ты фанат навсегда. Pranamat ECO именно такая вещь. Я пользуюсь 7 лет и не представляю жизни без него.

Рассказываю, почему.

Массажный коврик и подушка Pranamat ECO снимает послетренировочное напряжение с мышц лучше, чем любой массажист. Почему комплект так необходим всем кривоспинным и кривошеим, я подробно написала тут. И почему каждой девушке нужно непременно его купить — тут.

В результате использования Пранамата мышцы из дубоватых, скрипучих становятся эластичными. То есть, на тренировках вы сможете выполнять упражнения с большей амплитудой, а значит, и с большим КПД. После силовых тренировок моя задница, опускаясь на коврик, всякий раз стонет: «О, спасибо!»

Да, иголки острые, и ложусь я на Pranamat ECO, сжав зубы. Однако через минуту перестаю ощущать уколы и чувствую только тепло, разливающееся по телу. Натруженные на тренировке мышцы расслабляются.

Pranamat ECO — действительно незаменимая вещь для всех, у кого есть спина. Я ощутила это, без преувеличения, на собственной шкуре.

Также этот массаж помогает снять крепатуру — и тоже благодаря улучшению кровоснабжения мышц. Если после тренировки вы почувствуете мышечную боль, ложитесь на комплект, он поможет.

Если же боль в спине беспокоит вас регулярно, точно стоит попробовать Pranamat ECO: его иголки действительно помогают справиться с болью. И не только с ней: коврик и подушка отлично ухаживают за кожей, делая её более плотной и упругой.

Как такое возможно?

Если у вас есть целлюлит (неважно, в какой стадии), ваша главная задача — увеличить приток крови и кислорода к клеткам.

Добиться этого можно разными способами. Например, рекомендуют каждый раз перед душем делать массаж жёсткой щёткой.

Это реально рабочая тема. Вот только продолжительность такого массажа, чтобы он был действительно эффективным, должна быть по 15 минут на зону.

Посчитаем?

15 минут задняя поверхность левого бедра + 15 минут задняя поверхность правого бедра + 15 минут левая ягодица + 15 минут правая ягодица = 60 минут.

Скажите честно: готовы каждый день по часу массировать себя жёсткой щёткой? Если вы трезво оцениваете свои силы и понимаете, что не простоите в ванной со щёткой в руке дольше 10 минут, то не станете и пытаться.

То же самое и с контрастным душем. Он и правда стимулирует кровообращение. Но чтобы эффект был заметным, вы и тут должны будете тратить по 15 минут на каждую зону ежедневно.

Готовы стоять в душе час, переключая воду с холодной на горячую, и методично обрабатывать каждую зону по отдельности?

Нет?

А 15 минут в день найдёте? Причём на то, чтобы полежать с книгой или перед телевизором?

Тогда, может, попробуете Pranamat ECO?

За один короткий сеанс можно проработать все проблемные зоны от живота до внутренней поверхности бедер. Подушка Pranamat ECO создает дополнительное давление в нужных зонах.

Как это работает?

1. На массируемом участке улучшается кровообращение, как следствие — ткани получают больше кислорода и питательных веществ.

2. Стимуляция лимфотока приводит к освобождению клеток от продуктов распада (шлаков, токсинов) — это способствует ускорению обмена веществ.

3. Массаж позволяет ликвидировать застои лимфы. Лишняя жидкость, накопленная в тканях, начинает рассасываться, а это способствует проявлению антицеллюлитного эффекта.

4. Улучшение лимфотока препятствует образованию отечностей (особенно в проблемных местах).

5. Ускорение кровообращения в подкожных слоях стимулирует быстрый распад жировой ткани, уменьшение объемов и проявление целлюлита.

Ниже фотографии девушки, которая 2 месяца активно худела и использовала регулярный массаж на иголках для улучшения тонуса кожи.





Если вы начнёте регулярно пользоваться Pranamat сейчас, то, как минимум, успеете сгладить свой целлюлит к лету — это вполне выполнимая задача.

Я не обещаю, что Pranamat полностью избавит вас от застарелого, фиброзного целлюлита. Но знаю, что иголки помогают сделать бугры менее видимыми за счёт усиления кровообращения. Начальные стадии целлюлита, как мне кажется, Pranamat может убрать полностью. Разумеется, если использовать его по 15 минут в день достаточно долго и регулярно.

Помните: если у вас появился целлюлит, не значит, что вы должны с ним смириться. Хотите мириться — миритесь. Не хотите — нормализуйте кровообращение.

Я знаю, что многие облизываются на Pranamat ECO, смотрят, изучают. Мечтают. А чего ж не покупаете, спрашивается? Дорого? Всё потом? Так вот потом уже наступило!

Не отказывайте себе, не откладывайте уход за собой до лучших времен. Любите себя и вкладывайте в себя сейчас!

Это вообще не дорого. А для инструмента, который на дому организует вам полноценный уход за всем телом, это просто копейки. Pranamat ECO — это покупка на долгие годы. Я пользуюсь им с 2015 года. Пожалела за это время только об одном — не начала раньше!

А сейчас по моей ссылке предложение, которого не было ни у одного блогера: скидки до 35% + бесплатная доставка + 2 подарка!

Ждали особого знака, чтобы сделать заказ? Вот он, прямо перед вами! Переходите и заказывайте!

И между прочим, по-настоящему дорого Pranamat будет стоить совсем уже скоро. Когда разница в ценах в России и в мире достигнет критической отметки, цены скорректируют (если забыли, производится массажный комплект в Риге из европейских качественных материалов).

Что у вас с целлюлитом? Как боролись? И кто кого?

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