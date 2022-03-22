В РФ за сутки госпитализировали 7,8 тыс. человек с коронавирусом

За минувшие сутки в РФ госпитализировали 7854 человек с коронавирусом, за это же время выздоровело 61938 человек, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«По состоянию на 22 марта 2022 года в РФ за сутки: госпитализировано 7 854 человека, на 259% больше по сравнению с 21 марта; выписано в связи с выздоровлением 74 920 человек, на 21% больше по сравнению с 21 марта; выявлено 26 394 новых случая COVID-19; подтверждено 472 летальных исхода», – говорится в сообщении Telegram-канала «Стопкоронавирус.рф»

Накануне госпитализировали 2551 человека с коронавирусом.

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