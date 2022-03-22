Семья рассказала о живущей в аэропорту Екатеринбурга россиянке

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22.03.2022, 12:00, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге уже шесть месяцев проживает гражданка России Светлана Кръстева, сообщила ее сестра из Коми Снежана Коровина.

«Света уехала из Коми два с лишним года назад. Особо она не посвящает меня и маму, где работает, насколько я знаю, в прошлом году трудилась волонтером по ковиду в Новом Уренгое, потом улетела в Екатеринбург и там застряла. Мы ей постоянно отправляем немного денег, на билет уже не раз хватило бы, но она почему-то не возвращается», – рассказала Коровина Ura.ru.

Светлана, по словам сестры, звонит родственникам, когда ей нужно получить очередной денежный перевод, и даже не знает, что ее мама не так давно переболела коронавирусом.

«Света всегда хотела работу с большой зарплатой, у нее раньше и впрямь такая была – она же трудилась главным бухгалтером. Но времена изменились, я ее убеждаю, что сейчас надо искать работу поскромнее. Но ее не переубедить: сами, говорит, работайте за 50 тысяч», – рассказала Снежана.

Сама младшая сестра Светланы и ее мать проживают в поселке Кослан Удорского района Коми. Там же прописана и Кръстева. Ее фамилия досталась от супруга-болгарина, который работал в Коми. Пара не разводилась, у них есть 18-летний сын, который живет с отцом в Болгарии.

«Помню я эту болгарку, была у нас главным бухгалтером, бестолковая, но на понтах. Порядка у нее в работе не было, а самооценка была очень завышенной. Жила в общежитии, следила за внешностью, не пьянствовала. И всегда говорила, что зарплата ей нужна большая», – рассказал экс-сотрудник нефтегазовой компании «КомиКуэст Интернешнл» в городе Усинск, где раньше трудилась Кръстева.

Родственники считают, что Светлана тратит средства, перечисленные ей, на маникюр и схожие услуги. «Звонит и первым делом говорит – ой, у меня колготки порвались, набойка от каблука отлетела, отправь мне денег. Она всегда любила выглядеть хорошо, это правда. И сапоги эти золотые, итальянские, еще тогда у нее были, две пары», – сказала Снежана.

По мнению сестры, у Кръстевой может быть расстройство психики.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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