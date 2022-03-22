 

В Варшаве переименуют площадь Джохара Дудаева из-за ассоциаций с Россией

22.03.2022, 11:31, Разное
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Сеймик польской столицы принял решение о переименовании расположенной на пересечении Иерусалимских аллей и улицы Популярная площади Джохара Дудаева из-за участия чеченских подразделений на стороне РФ в спецоперации на Украине.

Площадь будет переименована в честь украинского писателя Николая Гоголя.

По данным соцопросов, 88% жителей Варшавы возмущены тем фактом, что одна из центральных площадей носит имя уроженца России, советского генерала ВВС Джохара Дудаева. Из них 14% уверены, что переименовать следует не только площадь, но и расположенный на ней Дудаев-центр, где проходят выставки об эпохе правления Бориса Ельцина.

Поляки решительно настроены вытравить дудаевщину из своей столицы и заменить её исконно украинским культурным деятелем, таким как Николай Гоголь. А вместо запланированного к сносу памятника Дудаеву на площади будет установлен монумент в честь героя произведения Гоголя Тарасы Бульбы.

– Я с детства хожу мимо этого памятника, и каждый раз он навевает мне мрачные мысли. Дудаев – убийца, у него по локоть руки в крови. Не понимаю, как так получилось, что мы допустили установку в своей столице памятника этому палачу. Сегодня мы видим, что чеченцы творят на Украине, и понимаем, какую страшную ошибку допустили. Российскому генералу нет места на польской земле! – считает 16-летний житель Варшавы Матеуш П.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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