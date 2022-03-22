Кайли Дженнер и Трэвис Скотт изменили имя сына через полтора месяца после его рождения

2 февраля у Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта родился второй ребенок, на этот раз – сын. Спустя 10 дней после появления малыша на свет его звездная мама рассекретила имя – Вулф Жак Уэбстер. Такое необычное имя (в переводе на русский – “Волк”) породило множество дискуссий и мемов как в англоязычном, так и русскоязычном интернете. Но многих это не удивило, ведь старшую дочку пары зовут Сторми, то есть “Ураган”.

Но сейчас, спустя полтора месяца после его рождения родители внезапно решили изменить малышу имя, о чем она рассказала своим подписчикам в социальных сетях:

К вашему сведению, имя нашего сына больше не Вулф. Мы просто почувствовали, что ему оно совершенно не подходит. Хочу поделиться, потому что вижу, что его практически везде называют именно так, – написала Кайли.

При этом делиться с аудиторией новым именем сына Кайли не захотела. Зато опубликовала видео-посвящение сыну и порцию свежих фото, сделанных во время беременности, родов и вечеринки baby shower.

Напомним, Кайли Дженнер подтвердила, что ждет второго ребенка, в начале сентября. Она опубликовала видео в Instagram, на котором показала реакцию своего партнера Трэвиса Скотта, дочери Сторми, Крис Дженнер и других родных на известие, поход на УЗИ, а также вечеринку в честь ее дня рождения, который был 10 августа. Также она поделилась первыми кадрами с округлившимся животом. Примечательно, что малыш появился на свет сразу после дня рождения первой дочки Кайли и Трэвиса. 1 февраля Сторми исполнилось 4 года.

Правда, о беременности Кайли СМИ писали еще 20 августа со ссылкой на источники и слова Кейтлин Дженнер. При этом Кайли и отец ее детей Трэвис Скотт встречались с 2017 по 2019 год, и о воссоединении пары не шло и речи. Звезда реалити-шоу опровергла предположения, что у нее новый роман, и написала в соцсетях, что они с Трэвисом остались хорошими друзьями:

Трэвис и я в хороших отношениях, и сейчас мы сосредоточены на Сторми. Наша дружба и дочь – в приоритете.

Но в июне 2021 года Кайли и Трэвис вместе с дочкой посетили 72-й благотворительный вечер Parsons Benefit школы Парсонс в Нью-Йорке. Перед фотографами они не скрывали чувств, все время обнимались и держались за руки.