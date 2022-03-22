Аргентинский плезиозавр попал на видео рыбаков

В Аргентине есть легендарное озеро Науэль-Уапи, которое в плане обитания в нем загадочного монстра вполне может посоревноваться с шотландским водоемом Лох-Несс.

Кстати, оба вышеназванных озера стали знамениты лишь в прошлом веке, когда независимые ученые заинтересовались загадочными животными, обитающими в их водах.

Например, аргентинское озеро Науэль-Уапи впервые изучено на предмет загадочных обитателей его лишь в 1922 году неким Клементи Онелли. Однако ученый, являющийся директором зоопарка Буэнос-Айреса, так и не смог доказать реальность существования Науэлито – легендарного чудовища, о котором местные жители знали еще много веков назад.

…В конце января этого года два рыбака вновь столкнулись с этим озерным ящуром, более того, один из них сумел довольно неплохо снять загадочного монстра, плывущего по поверхности водоема.

Рыбак по имени Факундо, который снял на смартфон плезиозавра (предположительное название этого чудовища), в какой-то момент даже пугается его и на видео слышно, как он предлагает товарищу убираться отсюда подобру-поздорову. Кстати, именно эти слова потом заставят мужчину краснеть, потому что его соседи стали подшучивать над ним, мол, рыбак испугался крупной рыбы. Однако легенда о Науэлито заставила многих аргентинцев все-таки более серьезно отнестись у видеозаписи.

КК слову заметим, что сами рыбаки, участники этого события, да и другие местные жители утверждали, что в тот день была тихая и жаркая погода, а потому на озере Науэль-Уапи не наблюдалось никакого волнения. Что вызвало такие всплески и крупные волны – непонятно, уж в любом случае не крупная рыба, которая, если и всплывает на поверхность, то создает совсем иное волнение – просто бьет хвостом и тут же исчезает. Да и не может быть рыба такой огромной и змеевидной. Неужели это был все-таки Науэлито?

Кстати, согласно местным легендам, этот озерный монстр загадочен не только тем, что такие животные просто не водятся в нашем мире. Он еще постоянно меняет свой облик, а потому на протяжении многих веков его описывают то в виде гигантской змеи, то в виде доисторического плезиозавра, а то и вообще в виде огромного крокодила. Однако все снимки Науэлито, которые сделаны за последние сто лет (как появилась фотография), так и не смогли четко показать, что же это такое. Ученые, наверное, поэтому считают, что монстр в озере Науэль- Уапи – не более чем выдумки местных жителей. Дело в том, что почти в каждом озере, согласно местным легендам, что-то загадочное да водиться, не говоря уж о морях, в безднах которых богатая фантазия человека может поселить еще и не таких чудовищ…