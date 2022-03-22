Мистический опыт связан с высоким духовным интеллектом

Новое исследование, опубликованное в журнале Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice, свидетельствует о том, что мистический опыт является духовным явлением, а не связан с какой-либо патологией. Исследование показало, что женщины, которые сообщали о мистических переживаниях, как правило, также имели высокий духовный интеллект.

Мистические переживания, которые характеризуются чувствами единства, невыразимости, мира и радости, а также изменениями в чувстве времени и пространства, рассматриваются как коррелят психопатологических состояний, таких как шизофрения. Однако последние результаты исследований показывают, что есть и другая сторона таких переживаний.

– Мой личный интерес к этой теме начался еще в 2012 году, когда я пережила свой первый мистический опыт и вскоре после этого другие измененные состояния сознания, – объяснила автор исследования Дайга Катрина Битена из Рижского университета Страдиньша в Латвии.

– В то время я был человеком, не знающим о существовании измененных состояний – у меня не было значительного контакта с религией, духовностью, эзотеризмом или подобным мышлением. Следовательно, эти состояния трансцендентного сознания удивили меня как абсолютно неподготовленного. С одной стороны, они вызывали во мне поистине божественные чувства и заставляли меня воспринимать вещи, с которыми я никогда раньше не сталкивался, но с другой стороны, их переживание заставляло меня сомневаться в своем психическом здоровье.

– Я жила в этом чувстве двойственности в течение нескольких лет, пока в возрасте почти 30 лет не решила начать свои академические исследования в области психологии, что соответственно подчинило мое внимание изучению мистического опыта на профессиональном уровне. С тех пор мой интерес к этой теме только вырос. Что меня сейчас очаровывает и интересует, так это огромная и однозначно необъяснимая широта, которую наука только начинает изучать.

– Я очарована и в то же время движима отчаянием, так как исследования на эту тему заставили меня осознать больше, чем что-либо еще в моей жизни, что человек очень мало знает и понимает о себе и пределах своих возможностей. Он содержит нечто, что активирует желание знания и устремления и в то же время полно отчаяния. У меня есть огромное желание понять, постичь и соединить рациональное с кажущимся магическим и божественным.

В новом исследовании участвовали 299 женщин (в возрасте от 18 до 69 лет), у которых при жизни не было диагностировано психических заболеваний. Добровольцам провели психологическую оценку предшествующих мистических переживаний, духовного интеллекта, шизотипических черт личности и психотических симптомов.

Битена и ее коллеги обнаружили, что мистические переживания положительно коррелируют с духовным интеллектом. Другими словами, женщины, у которых был опыт, в котором все вещи казались едиными, или опыт, который не мог быть выражен словами, с большей вероятностью соглашались с такими утверждениями, как «Я часто задавалась вопросом или размышляла о природе реальности», «Я могу определить цель или причину для моей жизни» и «Я узнаю аспекты себя, которые глубже, чем мое физическое тело».

Исследователи не наблюдали существенной связи между мистическими переживаниями и общей мерой шизотипии. Но, в соответствии с предыдущими исследованиями, мистические переживания положительно коррелировали с несколькими индивидуальными шизотипическими чертами, включая необычные убеждения и необычное восприятие. Мистические переживания также положительно коррелировали с психотическими симптомами. Однако важно отметить, что мистические переживания были более тесно связаны с духовным интеллектом, чем с шизотипическими чертами личности или психотическими симптомами.