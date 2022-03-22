Украинские войска произвели три выстрела из танка по Гольмовскому в ДНР

Украинские войска в 7.40 обстреляли населенный пункт Гольмовский в ДНР, произведя три выстрела из танка, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«После 03.00 (время совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.40 (время совпадает с мск) – населенный пункт Металлист – населенный пункт Гольмовский: произведено 3 выстрела из танка», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.

В понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что последние обстрелы Донецка украинской стороной могут быть финальными, на которые еще способны украинские военные.

До этого в СЦКК сообщали, что украинские войска в понедельник утром выпустили 15 ракет из БМ-21 «Град» по Петровскому району Донецка.

В понедельник украинские военные провели обстрел населенного пункта Гольмовский. Из населенного пункта Новолуганское, были выпущены пять снарядов калибром 122 миллиметра.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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