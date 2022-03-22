 

Экс-депутат Рады заявил о риске распада Украины

22.03.2022, 9:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нет войне! Мы за мир!Чем дольше президент Украины Владимир Зеленский отказывается от мирного урегулирования ситуации на Украине, тем больше риски, что страна не сохранится в нынешних границах, выразил мнение бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Чем быстрее Зеленский поднимет белый флаг, тем лучше будет для всей Украины и ее целостности, тем больше будет шансов сохраниться в нынешних границах и не допустить распада государства. Сейчас же Зеленский, продолжая выполнять приказы англо-саксонсов и американцев, толкает Украину к потерям своих нынешних территорий», – передает РИА «Новости» его слова.

По мнению Журавко, сегодня Зеленский использует украинский народ как «пушечное мясо». «Самое страшное, что Зеленский подставляет под удар украинский народ», – подчеркнул экс-депутат.

Сам Зеленский тем временем заявил, что вопрос Крыма, Донбасса надо решать после получения Киевом гарантий безопасности.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, член делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил, что Киев хочет иметь мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05 / Малиновский – MVP чемпионата Италии по футболу в мае

26.12 / Врачи дали совет по сбору «новогодней аптечки»

02.05 / Байден в Вашингтоне провел встречу с главой «Моссада»

09.02 / ГСЧС Украины тестирует мобильные приложения для спасения туристов, заблудившихся в горах

10.07 / Голикова сказала, с какими странами РФ возобновит авиасообщение

02.10 / В Москве за сутки умерли 32 пациента с коронавирусом

08.06 / Заправочный макет для «Луны-25» прибыл на космодром

25.09 / Эксперт ЮНИСЕФ: Если врач отговаривает вакцинироваться, это повод задуматься над сменой врача

26.03 / “Единственный бенефициар затягивания – Терехов”. Политтехнолог Одарченко анонсировала опрос в Харькове в день, когда должны были пройти выборы мэра

02.07 / Путешествия по Европе – быть или не быть: ЕС разделился на два лагеря

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика