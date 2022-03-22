Экс-депутат Рады заявил о риске распада Украины

Чем дольше президент Украины Владимир Зеленский отказывается от мирного урегулирования ситуации на Украине, тем больше риски, что страна не сохранится в нынешних границах, выразил мнение бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Чем быстрее Зеленский поднимет белый флаг, тем лучше будет для всей Украины и ее целостности, тем больше будет шансов сохраниться в нынешних границах и не допустить распада государства. Сейчас же Зеленский, продолжая выполнять приказы англо-саксонсов и американцев, толкает Украину к потерям своих нынешних территорий», – передает РИА «Новости» его слова.

По мнению Журавко, сегодня Зеленский использует украинский народ как «пушечное мясо». «Самое страшное, что Зеленский подставляет под удар украинский народ», – подчеркнул экс-депутат.

Сам Зеленский тем временем заявил, что вопрос Крыма, Донбасса надо решать после получения Киевом гарантий безопасности.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, член делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил, что Киев хочет иметь мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности.

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