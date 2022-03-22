ВСУ выпустили восемь снарядов по Донецку

Украинские войска утром выпустили восемь снарядов калибра 122 мм по Петровскому району на западной окраине Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Обстрел был зафиксирован в 8.35 и производился со стороны населенного пункта Красногоровка», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.

Накануне стало известно, что насосная станция Верхнекальмиусского водохранилища, питающего водой город Донецк, была повреждена в понедельник в результате обстрела со стороны ВСУ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что последние обстрелы Донецка украинской стороной могут быть финальными, на которые еще способны украинские военные.

До этого в СЦКК сообщали, что украинские войска в понедельник утром выпустили 15 ракет из БМ-21 «Град» по Петровскому району Донецка.

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