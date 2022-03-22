В Совфеде предложили снять ограничения на доставку грузов в Азию через Арктику

Комитет Совета Федерации по экономической политике предлагает премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в условиях введенных против РФ санкций снять логистические ограничения по доставке грузов в Юго-Восточную Азию через Северный морской путь (СМП), следует из письма, подписанного главой комитета Совфеда Андреем Кутеповым.

«В целях дальнейшей работы по реализации плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления направляем итоги мониторинга ситуации в сфере транспорта (по результатам ответов 54 регионов). Среди общих предложений регионов в данной сфере указаны разработка государственной программы по развитию инфраструктуры Северного морского пути, в том числе строительство глубоководного района Архангельского морского порта, в целях ускоренного развития Северного морского пути, а также снятия логистических ограничений по доставке грузов в Юго-Восточную Азию», – передает ТАСС текст документа.

Кутепов также предлагает разработать государственную программу по поддержке развития судоремонта с целью создания условий для ремонта судов в Арктической зоне. По словам Кутепова, в настоящее время в отношении морских перевозок наблюдается увеличение транзитных сроков на 15 календарных дней. Как отметил Кутепов, необходимо максимально активизировать движение по Северному морскому пути, а также предоставить преференции по тарифам, чтобы частные российские логистические компании выступили заказчиками и консолидаторами грузов для Юго-Восточной Азии.

В феврале ледокол «Арктика» начал первую проводку каравана судов по Северному морскому пути.

Напомним, в октябре 2021-го года президент Владимир Путин дал правительству и Росатому – проработать вопрос об организации регулярных транзитных грузовых перевозок по Северному морскому пути между Европой и Восточной Азией, к которым предполагается активно привлекать иностранный бизнес. Предполагалось кратно увеличить грузопоток на всем протяжении 10,5 тыс. километров арктического маршрута. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом РФ Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года.

Газета ВЗГЛЯД писала, как РФ защитит Северный морской путь от «белой дивизии».

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