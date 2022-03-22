 

Глава Нафтогаза: Украина продолжит транзит газа из России

22.03.2022, 7:41, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нет войне! Мы за мир!Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что страна будет продолжать транзит российского газа в Европу, пока это технически возможно.

«Вопрос транзита через Украину в Европу очень сложный. Он обсуждается на высочайшем политическом уровне и не только на Украине. На данный момент решение заключается в том, что, пока это технически возможно, мы продолжаем транзит российского газа… Как глава компании, я должен предоставлять бесперебойный транзит, пока у нас есть техническая возможность предоставлять такой транзит», – сообщил Витренко в интервью Bloomberg TV, информирует РИА «Новости».

Глава Нафтогаза также заявил, что российские силы в ходе спецоперации на Украине стараются не наносить ущерб инфраструктуре, с помощью которой осуществляется транзит газа через страну.

Ранее крупнейший энергоконцерн Германии E.ON прекратил закупку газа у России. До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес РФ относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Обнародован проект новой резолюции об импичменте Трампа. В нем только одна статья обвинения

24.01 / Эксперт пояснил, зачем нужно менять SIM-карты

08.02 / Хинштейн: Новый закон просто легализует написанное в правилах соцсетей

08.03 / Россия договорилась о производстве «Спутника V» в Италии

03.06 / “Фальшивка и преступление”. Навальный прокомментировал уголовные дела против Гудкова и Пивоварова

02.12 / Филиппины решили закупить российско-индийские ракеты BrahMos

15.08 / Задержанного в Белоруссии российского журналиста Важенкова отпустили

04.10 / Основатель бренда Kenzo умер от коронавируса

13.04 / Корейские ученые создали искусственную нервную систему

10.04 / Мурашко раскрыл, у кого чаще бывают осложнения после COVID

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика