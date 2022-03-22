Глава Нафтогаза: Украина продолжит транзит газа из России

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что страна будет продолжать транзит российского газа в Европу, пока это технически возможно.

«Вопрос транзита через Украину в Европу очень сложный. Он обсуждается на высочайшем политическом уровне и не только на Украине. На данный момент решение заключается в том, что, пока это технически возможно, мы продолжаем транзит российского газа… Как глава компании, я должен предоставлять бесперебойный транзит, пока у нас есть техническая возможность предоставлять такой транзит», – сообщил Витренко в интервью Bloomberg TV, информирует РИА «Новости».

Глава Нафтогаза также заявил, что российские силы в ходе спецоперации на Украине стараются не наносить ущерб инфраструктуре, с помощью которой осуществляется транзит газа через страну.

Ранее крупнейший энергоконцерн Германии E.ON прекратил закупку газа у России. До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес РФ относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».

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