Москвичам пообещали до 12 градусов тепла

Погода без осадков и с температурой до 12 градусов тепла ожидается в Москве во вторник, сообщили в Гидрометцентре России.

Днем в Москве будет от 10 до 12 градусов тепла, ночью температура опустится до 2 градусов мороза, передает ТАСС.

В Подмосковье температура будет колебаться от 8 до 13 градусов, в ночь на среду похолодает до 5 градусов мороза.

Западный ветер не превысит во вторник 10 м/с. «Ночью и утром местами гололедица», – говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник москвичам пообещали апрельское тепло.

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