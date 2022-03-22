 

Москвичам пообещали до 12 градусов тепла

22.03.2022, 7:41, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!Погода без осадков и с температурой до 12 градусов тепла ожидается в Москве во вторник, сообщили в Гидрометцентре России.

Днем в Москве будет от 10 до 12 градусов тепла, ночью температура опустится до 2 градусов мороза, передает ТАСС.

В Подмосковье температура будет колебаться от 8 до 13 градусов, в ночь на среду похолодает до 5 градусов мороза.

Западный ветер не превысит во вторник 10 м/с. «Ночью и утром местами гололедица», – говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник москвичам пообещали апрельское тепло. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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