Из-за войны 6,5 млн украинцев стали внутренними беженцами

Нападение России на Украину привело к масштабным перемещениям населения. Свои дома покинули более 10 миллиона жителей Украины. Примерено 6,5 млн из них стали внутренне перемещенными лицами, другие бежали в соседние страны.

«Многие из перемещенных лиц относятся к особо уязвимым группам: это беременные и кормящие женщины, пожилые люди, инвалиды, люди с хроническими заболеваниями и лица, непосредственно пострадавшие от насилия», – отмечается в пресс-релизе Международной организации по миграции (МОМ).

Из 6,5 млн внутренних беженцев примерно 13,5 процента пришлось перемещаться уже второй раз. Первый раз они бежали из своих домов в 2014-2015 годах. Более 53 процентов внутренних вынужденных переселенцев составляют женщины. Все они нуждаются в финансовых ресурсах, многие – в лекарствах и медицинской помощи.

Более 3,3 млн человек бежали из Украины в соседние страны. В их числе 186 тысяч граждан третьих государств.

«Масштабы страданий, с которыми сталкиваются люди, а также масштабы переселений, вызванных войной, значительно превышают самые пессимистические сценарии», – сказал Генеральный директор МОМ Антонио Виторино.

«Оказание помощи внутренне перемещенным лицам, которые не могут выехать из страны, является нашим главным приоритетом. Наши команды помогают тысячам людей, но помочь тем, кто оказался в наиболее пострадавших регионах, мы сможем только тогда, когда будут прекращены боевые действия», – говорится в пресс-релизе МОМ.

В связи с ухудшением ситуации в Украине вынужденные переселенцы внутри страны нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Многие не могут выбраться из опасных зон. Для спасения этих мирных жителей необходимо немедленно прекратить боевые действия и создать условия для их безопасного прохода.

Несмотря на наличие организационных сложностей и проблем с безопасностью, МОМ продолжает оказывать столь необходимую помощь Украине и соседним странам. Там, где это возможно, в тесном сотрудничестве с гуманитарными партнерами, сотрудники МОМ распределяю среди перемещенных лиц такие предметы первой необходимости, как одеяла, продукты питания, кухонные и гигиенические наборы.

На сегодняшний день МОМ раздала перемещенным лицам в центрах во Львовской, в Ивано-Франковской, Днепровской, Николаевской и Закарпатской областях более 18 тысяч термоодеял и 8 тысяч гигиенических наборов. На склады МОМ в Украине каждый день поступают новые гуманитарные грузы. Дополнительные поставки координируются с властями Украины на муниципальном и областном уровнях, а также со все большем числом партнеров МОМ.

По согласованию с Государственной миграционной службой Украины МОМ предоставила также продукты и посуду в два приюта для вынужденных переселенцев в Закарпатской области и гигиенические наборы в четыре социальных учреждения в Луганской области.

МОМ поддерживает также региональные горячие линии, предназначенные для содействия безопасности людей. С 24 февраля по 16 марта представительство МОМ в Украине предоставило более 12 тысяч консультаций по национальной бесплатной горячей линии по вопросам миграции и борьбы с торговлей людьми. Люди спрашивают в основном о процедурах получения убежища, а также относительно возможной поддержки со стороны дипломатических учреждений и соответствующих организаций.

ООН и партнеры Организации глубоко обеспокоены судьбой мирных жителей, оказавшихся в ловушке в городах, где ведутся боевые действия, в том числе в Чернигове, Сумах, Харькове, Изюме, Донецке, Николаеве и Мариуполе. Об этом на брифинге в нью-йоркской штаб-квартире ООН заявил в понедельник пресс-секретарь Генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

С 24 февраля в поисках защиты и безопасности покинули свои дома более десяти миллионов человек – почти четверть населения Украины. Гуманитарные организации обеспокоены возросшим риском торговли людьми и сексуальной эксплуатации. МОМ расширила свои меры по предотвращению подобных преступлений путем предоставления беженцам и гражданам третьих стран проверенной информации, а также с помощью налаживания региональных горячих линий связи.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила еще шесть сообщений о нападениях на учреждения здравоохранения в Украине. По состоянию на 20 марта ВОЗ зафиксировала в общей сложности 52 нападения на медицинские учреждения и медперсонал за 25 дней. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что это недопустимо и институты здравоохранения всегда должны быть надежно защищены.

В настоящее время Детский фонд ООН и Агентство ООН по делам беженцев в партнерстве с местными органами власти и организациями гражданского общества создают так называемые голубые точки – безопасные центры для детей и женщин. Работники голубых точек помогают выявлять разлученных детей и обеспечивать их защиту, а также предоставляют основные услуги и информацию семьям, которые покинули свои дома.

Представители Всемирной продовольственной программы (ВПП) оказали срочную продовольственную помощь 330 000 украинцам. В Харькове ВВП через партнеров удвоила раздачу хлеба. Примерно 260 000 человек получили почти 78 тонн хлебных продуктов. В Киев партнеры ВПП доставили 26 тонн высококалорийного печенья, 325 растительного масла и 478 тонн пшеничной муки. Наиболее незащищенные слои населения в Днепре получили более двух тонн консервов.

Кризисный координатор ООН в Украине Амин Авад в пятницу сообщил, что первая гуманитарная автоколонна ООН прибыла в Сумы. Грузовики доставили в этот город предметы первой необходимости и оборудование для ремонта систем водоснабжения. «Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству ООН с правительствами Украины и Российской Федерации, – сказал Стефан Дюжаррик. – Мы надеемся, что за этой автоколонной последуют другие. Мы продолжим доставлять жизненно важные товары людям, оказавшимся в ловушке в зоне боевых действий».