 

Жители Курил поддержали ответ РФ на санкции Японии

22.03.2022, 7:05, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!Жители Курильского района поддержали решение об обнулении переговоров с Японией по вопросу безвизовых обменов и проектов по совместной хозяйственной деятельности, сообщил глава муниципального образования Вадим Рокотов.

«Та позиция, которую в современной ситуации заняла Япония, недопустима. Безусловно, мы не поддадимся никакому давлению», – отметил глава администрации Курильского района, информирует РИА «Новости».

По его мнению, отмена безвизовых обменов и совместной хозяйственной деятельности стала ответом на те беспрецедентные меры давления, которые Япония применяет по отношению к России.

«Жители Курильских островов, как и все россияне, поддерживают нашего президента. Мы дадим достойный ответ любым реваншистским проискам», – сказал Рокотов.

Ранее в МИД РФ сообщили, что российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору в связи с занимающей государством откровенно недружественной позиции и стремящейся нанести ущерб интересам нашей страны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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