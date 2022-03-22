Жители Курил поддержали ответ РФ на санкции Японии

Жители Курильского района поддержали решение об обнулении переговоров с Японией по вопросу безвизовых обменов и проектов по совместной хозяйственной деятельности, сообщил глава муниципального образования Вадим Рокотов.

«Та позиция, которую в современной ситуации заняла Япония, недопустима. Безусловно, мы не поддадимся никакому давлению», – отметил глава администрации Курильского района, информирует РИА «Новости».

По его мнению, отмена безвизовых обменов и совместной хозяйственной деятельности стала ответом на те беспрецедентные меры давления, которые Япония применяет по отношению к России.

«Жители Курильских островов, как и все россияне, поддерживают нашего президента. Мы дадим достойный ответ любым реваншистским проискам», – сказал Рокотов.

Ранее в МИД РФ сообщили, что российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору в связи с занимающей государством откровенно недружественной позиции и стремящейся нанести ущерб интересам нашей страны.

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