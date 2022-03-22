Россиянам рассказали, чьи пенсии вырастут с 1 апреля

Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению повысят с 1 апреля, их рост составит 8,6 процента, индексация коснется четырех миллионов россиян.

Как рассказала агентству «Прайм» заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева, социальные пенсии также получают дети-инвалиды, а ряд категорий населения получают две пенсии. Например, это участники ВОВ и инвалиды по военной травме.

Индексация пенсий с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год проходит ежегодно с 1 апреля. На этот год в бюджете было заложено повышение на 7,7%, но президент Владимир Путин поручил индексировать их на 8,6% с учетом инфляции.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время власти России увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, пенсии и другие социальные выплаты.

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