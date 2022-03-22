Мнение: Переговоров о мире больше не будет
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МИД РФ сегодня официально объявил, что переговоры с Японией о заключении мирного договора более вестись не будут.
Соответственно, каких-либо переговоров касающихся Курильских островов можно не ожидать. Япония идет лесом.
Осталось:
1. Денонсировать деклорацию 1956-го года.
2. Официально объявить об отказе от любых переговоров по Курильским островам.
3. Ну и объявить 3-е сентября Днем Победы над Японией.
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Источник: Colonel Cassad
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