Мнение: Переговоров о мире больше не будет

МИД РФ сегодня официально объявил, что переговоры с Японией о заключении мирного договора более вестись не будут.

Соответственно, каких-либо переговоров касающихся Курильских островов можно не ожидать. Япония идет лесом.

Осталось:

1. Денонсировать деклорацию 1956-го года.

2. Официально объявить об отказе от любых переговоров по Курильским островам.

3. Ну и объявить 3-е сентября Днем Победы над Японией.

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