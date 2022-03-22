 

Мнение: Переговоров о мире больше не будет

22.03.2022, 6:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

МИД РФ сегодня официально объявил, что переговоры с Японией о заключении мирного договора более вестись не будут.
Соответственно, каких-либо переговоров касающихся Курильских островов можно не ожидать. Япония идет лесом.

Осталось:

1. Денонсировать деклорацию 1956-го года.
2. Официально объявить об отказе от любых переговоров по Курильским островам.
3. Ну и объявить 3-е сентября Днем Победы над Японией.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06 / Иван Ургант съязвил о провале сборной России на Евро-2020 и счете 1:7

19.11 / Мария Шукшина пристыдила «бедствующих» коллег за потребительство

30.07 / Известный писатель найден мертвым в собственной квартире в Москве

17.09 / Коронавирус: Последние новости

15.10 / Из русского языка уберут слово «плешивый»

23.09 / Медики рассказали о пользе горячих ванн для защиты от диабета

07.07 / Собянин: За последние сутки прививку от COVID-19 получили более 105 тысяч человек

03.12 / В Москве начали записывать на вакцинацию от COVID-19

18.03 / Регина Тодоренко призналась в наличии у нее неизлечимой болезни

04.01 / Глава МВД Сербии рассказал о незаконной прослушке президента Вучича

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика