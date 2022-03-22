На Первом канале назвали «предательством»

…появление в прямом эфире Марины Овсянниковой с плакатом про Украину. И еще раз его показали.

Заместитель генерального директора и шеф новостей Первого канала Кирилл Клейменов впервые прокомментировал акцию журналистки Марины Овсянниковой, которая 14 марта в эфире программы «Время» за спиной ведущей Екатерины Андреевой вышла с пацифистским плакатом про Украину. Обращение Клейменова опубликовано в телеграм-канале Первого канала.

Замгендиректора Первого канала назвал поступок Овсянниковой «предательством» и снова показал в прямом эфире кадры акции журналистки.

«Если б не нынешняя ситуация, я наверняка не узнал бы многого о своих коллегах. О людях, с которыми я бок о бок проработал не один десяток лет», — пояснил Клейменов.

Сразу после появления в прямом эфире с плакатом у входа в телецентр Останкино стоял ее адвокат, а незадолго до акции, как утверждает Клейменов, Овсянникова якобы говорила с английским посольством.

«Эмоциональный порыв — это одно. А предательство — совсем другое. И когда человек предает свою страну и заодно всех нас, людей, с которыми бок о бок проработал почти 20 лет. Предает холодно, расчетливо, за твердо оговоренный бонус. Кстати, чтобы и предыдущего не лишаться, акцию гражданка с плакатом приурочила точно к получению очередной зарплаты. Так вот, предательство — это всегда личный выбор человека, от него не убережешь, как известно. Но назвать вещи своими именами обязательно надо. А то ведь если бы известный поступок за 30 сребреников назвали "порывом души", глядишь, мировая история пошла бы иначе», — произнес Клейменов.

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Интервью Марины Овсянниковой, которая ворвалась в прямой эфир Первого канала с плакатом про Украину

Акция Овсянниковой прошла 14 марта. Журналистка ворвалась в прямой эфир Первого канала с пацифистским плакатом про Украину. Ее сразу же задержали. Впоследствии Останкинский суд оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей по статье об организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Штраф выписали не за выход с протестным плакатом во время эфира Первого канала, а за заранее записанное видеообращение, которое опубликовали в соцсетях.

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