Мнение: О стране обречённой… Стопроцентный маркер катастрофы

Нет, такой хоккей нам не нужен ©

Но ведь и в самом деле, что-то недоброе веет в воздухе, отравляя атмосферу на ⅛ части суши. И это — не метафора. Это суровая и беспощадная действительность последних дней России.

Признак ещё большей катастрофы.

Хотя, казалось бы, куда уж больше?

Но, как оказывается, всегда есть, куда…

«Матч детских хоккейных команд в Москве завершился серией драк, нескольким игрокам потребовалась госпитализация», — сообщается в новостях. Сухо и бесстрастно. Будто так и надо. А речь… идёт о 14-летних мальчишках!

Юные хоккеисты команд «Ястребы» и «Созвездие» (игроки не старше 2007 года рождения) устроили серию драк в концовке очного матча на первенство Москвы. Их встреча прошла в воскресенье, 20 марта, в ледовом дворце «Радужный» в районе Ново-Переделкино. Хоккеисты «Ястребов» выигрывали матч со счетом 9:1, и на последней минуте игры на льду началась потасовка между двумя игроками соперничающих команд. Её не прервала даже финальная сирена, и драка продолжилась уже на скамейке запасных, приобретя массовый характер. В результате неспортивного выяснения отношений сразу двум игрокам команды «Созвездие» понадобилась госпитализация.

Ну, да, это #хоккей, а не фигурное катание. Там драки на льду — «традиция». Официально с ними пытаются бороться. Неофициально тренеры воспитывают из физически сильных, но не самых умных и техничных игроков настоящих «громил» и «вышибал».

Однако же — такая #жестокость…

Итак, ещё раз. Дети 13-14 лет. В цивилизованной и рафинированной Москве. Во время официального спортивного мероприятия. Под надзором взрослых. Подрались так, что двоим потребовалась немедленная госпитализация. Даже во «взрослых» матчах, где на кону гораздо больше, вряд ли встретишь подобное.

А тут — какие-то звериные наклонности у самых обычных столичных подростков. Которым никто из взрослых не смог помешать.

Вот они — плоды культа насилия и жестокости, заполонившего российский #телевизор. Результаты мрачной атмосферы всеобщей нервозности и озлобленности, воцарившейся в России… да, наверное, начиная со «второго пришествия» Владимира Путина на трон президента всея России. Тогда как раз из Кремля транслировалось про «печень по асфальту» и «раздавить гадину».

Если силовой способ решения проблем культивируется на государственном уровне, насаждается через прогосударственные и финансируемые из госбюджета #СМИ, поддерживается всем новостным и даже культурным фоном, то… чему удивляться, когда вся эта вакханалия захватывает и поглощает целиком уже и детей?

Но ведь наверное же страна, у которой подрастающее поколение становится заложником недетских игр, обречена, разве нет?

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