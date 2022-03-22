Посольство РФ назвало сообщения СМИ о «лагерях» в Мариуполе ложью

Посольство РФ в США назвало появившиеся в западных СМИ сообщения о якобы создании «фильтрационных лагерей» в Мариуполе непрофессионализмом и ложью, которые переходят все границы.

«Обратили внимание на тиражируемые в СМИ США заявления украинских властей о якобы создании нашими военными «фильтрационных лагерей» на территории Мариуполя. Непрофессионализм и ложь переходят все границы. Пресса действует по принципу «в информационной войне все средства хороши», – цитирует сообщение посольства РИА «Новости».

В посольстве отметили, что речь идет о пунктах досмотра мирных граждан, покидающих зону активных боевых действий.

Российское посольство призвало американские СМИ «сконцентрировать внимание на преступных действиях» украинских войск, которые «используют собственных граждан в качестве «живого щита» и размещают в жилых кварталах Мариуполя тяжелые вооружения».

«В интересах всех стран мира разоружить фашистских молодчиков и предать их справедливому суду», – добавили в миссии.

Ранее Washington Post, Guardian и Fortune опубликовали информацию о том, что якобы из Мариуполя вывозят гражданских по спискам, чтобы в соответствии со списками часть людей «ликвидировать», а часть «загнать в лагеря для работы». Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин опроверг сообщения западных СМИ.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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