 

Судно с экипажем из Индонезии затонуло у берегов Японии

22.03.2022, 5:40, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!Рыболовецкое судно затонуло у берегов японского острова Танэгасима в префектуре Кагосима, один человек погиб, еще четверо считаются пропавшими без вести, передает телеканал NHK.

По его данным, накануне утром на рыболовецком судне, на борту которого было восемь человек, шестеро из которых – граждане Индонезии, произошел пожар. Спустя 10 часов после этого судно затонуло. Трое индонезийцев были спасены проходящим в районе судном. Еще один человек был обнаружен сотрудниками береговой охраны, но позже медики подтвердили его гибель, информирует РИА «Новости».

Судьба еще четырех человек до сих пор неизвестна.

Ранее эстонское грузовое судно Helt утонуло у берегов украинского города Одесса после взрыва.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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