Судно с экипажем из Индонезии затонуло у берегов Японии

Рыболовецкое судно затонуло у берегов японского острова Танэгасима в префектуре Кагосима, один человек погиб, еще четверо считаются пропавшими без вести, передает телеканал NHK.

По его данным, накануне утром на рыболовецком судне, на борту которого было восемь человек, шестеро из которых – граждане Индонезии, произошел пожар. Спустя 10 часов после этого судно затонуло. Трое индонезийцев были спасены проходящим в районе судном. Еще один человек был обнаружен сотрудниками береговой охраны, но позже медики подтвердили его гибель, информирует РИА «Новости».

Судьба еще четырех человек до сих пор неизвестна.

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