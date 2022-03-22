 

СМИ: Спасатели не обнаружили тела пассажиров разбившегося в Китае Boeing

22.03.2022, 5:40, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!Спасатели пока не нашли выживших или тела пассажиров и членов экипажа разбившегося на юге Китая Boeing 737, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на спасателей.

«К настоящему времени, по сообщениям спасателей, на месте происшествия обнаружены обломки разбившегося самолета, однако пропавших без вести пока не обнаружено», – сообщил телеканал в 9.50 утра (4.50 мск), передает РИА «Новости».

Поисково-спасательные работы продолжаются. Отмечается, что горная местность создает большие трудности для поисковой работы.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая, информации о погибших пока нет. Пожарным пришлось добираться до места крушения пешком, поскольку техника не способна туда проехать.

По данным портала Flightradar-24, самолет вылетел из Куньмина в 13.15 по местному времени. Около 14.20 (09.20 мск) в районе Учжоу борт резко начал снижать скорость и терять высоту, после чего пропал с экранов радаров. В генконсульстве РФ в Китае сообщали, что информации о российских гражданах на борту лайнера пока нет.

Крушение самолета авиакомпании China Eastern Airlines в Китае могло произойти из-за отказа двигателя рухнувшего Boeing 737.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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