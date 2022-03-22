Зеленский: Вопрос Крыма, Донбасса надо решать после получения Киевом гарантий безопасности

Крым и Донбасс – тяжелая история для всех, этот вопрос нужно решать после получения Украиной гарантий безопасности, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский считает, что гарантии безопасности являются первоочередной темой для компромиссов между Россией и Украиной. «Я считаю, что это очень тяжелая история для всех – и Крым, и Донбасс. И чтобы там найти какой-то выход, нужно сделать этот первый шаг, про который я сказал – гарантии безопасности, завершение войны. При этом договориться, что мы решаем вопросы временно оккупированных территорий, но после этого», – цитирует его РИА «Новости».

По его словам, Украине нужно «успокоиться» с вопросом вступления в НАТО, куда страну брать не готовы.

«Есть страны-члены НАТО, которые хотят быть гарантами нашей безопасности, которые не могут нам гарантировать 100-процентное членство в альянсе, но готовы делать все то, что должен был делать альянс, если бы мы были членами альянса. И я считаю, что это нормальный компромисс, он компромиссный для всех: для Запада который не знает, что с нами делать в вопросе с НАТО, для Украины, которая хочет гарантий безопасности, и для России, которая не хочет распространения НАТО», – отметил он.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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