Мнение: Коротко по Украине. 21.03.2022



Коротко по Украине. 21.03.2022

1. «Кинжалы».

Применение гиперзвукового оружия на Украине стало весьма показательным событием. Россия продемонстрировала оружие, которое можно запускать с больших расстояний, которое легко преодолевает существующую очаговую систему ПВО Украины и уничтожает сложные цели. МО РФ намекнуло «на другие боеголовки». Намек, понятное дело, не Украине. Тот случай, когда МО РФ показало «мультфильм» широкой публике, и украинской публике этот «мультфильм» совсем не понравился.

2. Киев.

На фоне боев к западу и востоку от Киева, главной темой стал удар по ТЦ в северо-западной части Киева. Крики про «атаку на мирный объект» легко перебила фактура, когда выяснилось, что ТЦ использовался как стоянка для РСЗО и САУ, а также как склад боеприпасов. С помощью данных технической разведи, позицию украинской артиллерии вычислили и ювелирно уничтожили. После этого на Украине начали готовить закон, запрещающий снимать позиции украинской техники под страхом тюрьмы. Впрочем, российские средства объективного контроля тюрьмой не испугаешь, ну, а граждане, сообщающие о местонахождении и позициях украинских оккупационных войск, будут делать это чуть более анонимно и осторожно. Под Черниговым без изменений.

3.Сумы.

Была попытка осуществить провокацию с химикатами в районе города, о которой еще за несколько дней до этого предупреждало МО РФ. Получилось как-то совсем тухло и через несколько часов после утечки было объявлено, что она устранена. Но, конечно, новые провокации с «применением хим. оружия на Украине» неизбежны. Надо же как-то перебивать тему с биолабораториями. Тем более, что хозяева «Белых касок» и украинских нацистов — это примерно одни и те же люди. Так что кино про «Россия травит химией Украину» еще впереди.

4. Харьков.

К северу и городу бои. Чугуев — под ВСУ. Балаклея и большая часть Изюма — под ВС РФ. ВСУ в южной части города по-прежнему сидят. Идут бои у трассы Изюм-Славянск, а также у Каменки.

5. ЛНР.

Бои в районе Лисичанска, Северодонецка и Попасной. О существенных продвижениях не сообщалось.

6. Марьинка/Авдеевка.

Небольшое продвижение у Марьинки. Авдеевка без серьезных изменений. Также продолжаются бои у Верхнеторецкого. ВСУ продолжают попытки вцепиться в это село.

7. Угледар.

Сам Угледар еще не взят. Продолжаются бои в направлении трассы Марьинка—Курахово. Их результаты станут понятны скорее всего уже завтра. Великая Новоселка — под контролем ВСУ. Степное, Сладкое и Тарамчук — под армией ДНР.

8. Мариуполь.

Продолжается зачистка города, есть небольшие продвижения в застройке. Учащаются случаи попыток обороняющихся смешаться с гражданским населением и вырваться из города. Менее стойкие начинают постепенно отслаиваться от основного ядра обороняющихся и пытаются спасти свою жизнь. По заявлению Пушилина, взятие города займет еще неделю или даже больше.

9. Николаев.

Серьезных изменений нет. По городу продолжаются жесткие прилеты по выявленным целям и позициям ВСУ. Про «контрнаступление» Кима уже не вспоминают. В Херсоне начали силой разгонять майдаунов. Шаг в правильном направлении. На всей территории освобожденной от нацистов постепенно активизируется фильтрационные и контртеррористические мероприятия.

10. Запорожье.

Без серьезных изменений, отмечались лишь локальные бои. Под Никополем также нет существенного продвижения.

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