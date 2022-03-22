США обвинили Китай в репрессиях против меньшинств

Администрация Соединенных Штатов Америки вводит санкции против китайских чиновников, которых в Вашингтоне считают причастными к нарушениям прав и репрессиям в отношении религиозных и этнических меньшинств, как в самом Китае, так и за его приделами, «в том числе в США», сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Сегодняшние меры накладывают визовые ограничения на официальных лиц КНР, которые считаются причастными к или ответственными за политику или действия, направленные на подавление верующих и последователей духовных практик, представителей этнических меньшинств, диссидентов, правозащитников, журналистов, профсоюзных деятелей, лидеров гражданского общества и мирных протестующих в Китае и за его пределами», – говорится в заявлении чиновника, распространенном пресс-службой ведомства. Глава Госдепа также сообщил о готовности США и далее «использовать дипломатические и экономические меры», информирует ТАСС.

В частности, Блинкен обвинил Пекин в преследованиях уйгурских активистов, назвав «геноцидом и преступлением против человечности» политику Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Кроме того, глава Госдепартамента сообщил о нарушении властями КНР основных свобод в Гонконге и репрессиях в Тибете.

В свою очередь пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй, отвечая на просьбу прокомментировать введенные Госдепартаментом рестрикции заявил, что американские санкции против китайских чиновников серьезно нарушают нормы, регулирующие международные отношения.

«Так называемых проблем с правами человека в Китае, как утверждает американская сторона, не существует. Свобода религии, свобода прессы и другие права китайского народа полностью защищены. Какие бы ограничения ни вводили США в отношении китайских чиновников под тем или иным предлогом, они серьезно нарушают основные нормы, регулирующие международные отношения, и вмешиваются во внутренние дела Китая. Китай решительно выступает против них», – сказал он.

Напомним, власти США заявляют, что действия Китая в отношении уйгуров – жителей Синьцзян-Уйгурского района – можно называть «геноцидом». Китайская сторона отвергает все обвинения.

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