 

Некоторые вещества могут продлить человеческую жизнь

22.03.2022, 1:16, Разное
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Была проведена исследовательская работа, в процессе которой ученые определили вещества, которые способствуют продлению человеческой жизни.

Ранее стало известно, что если избавиться от признаков старения, можно увеличить продолжительность жизни. Это объясняется тем, что в процессе старения накапливается большое количество генетических мутаций и повышается вероятность возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы и многих других недугов.

Удалось доказать, что соединение, которое входит в состав виноградных косточек, может продлить жизнь лабораторных мышей на 9 процентов. Также в борьбе со старением могут быть эффективными сенолитики.



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