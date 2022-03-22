 

Она ничего не умеет – Личное мнение

22.03.2022, 1:05, Разное
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Ксения Собчак снова появилась перед аудиторией в совершенно затрапезном виде.


Фото: Соцсети

На башке гнездо вить можно, заколочка какая-то дурацкая. Маникюр отсутствует. Некрасивое лицо не облагорожено даже лёгким мейком. На футболке — надпись SORRY.

Перед кем прощения просит? За что именно? Не уточнила. Да и не суть.

Суть — в том, что причина замызганного вида Собчак предельно ясна: она тупо ничего не умеет.

Вот я всё умею: испечь торт, сварганить ужин за полчаса для свалившихся на голову гостей, привести самостоятельно порядок ногти и уложить волосы. Я умею сделать себе макияж, убрать дом, вымыть окна, погладить рубашку, сесть на шпагат, написать 7 постов за день и прочитать за ночь 300 страниц.

Да, я уже давно не убираю дом сама, и педикюр мне делают другие люди. Но я всё это умею, и, если надо, сделаю. Вообще без проблем. Ещё и картину крестиком по схеме вышью (не шучу).

А Ксюшадь не умеет ничего. Она даже в экстренной ситуации обслужить себя, судя по всему, не может. Не удивлюсь, если за всю свою 40-летнюю жизнь эта тётка ни разу, простите, не постирала себе трусы и не вымыла за собой посуду.

Совершенно не приспособленная к жизни говорящая голова. Теперь ещё и в колтунах.


Фото: Соцсети

То, что мы с вами, мои хорошие, делаем с подросткового возраста, Ксюшадь делать не умеет. Не приучена.

Пропадёт. Без бабок и штата обслуги Собчак тупо пропадёт. Выживаемость — на нуле, нервы — слабенькие, перед трудностями пасует и распускается.

Свой непрезентабельный внешний вид Собчак называет экономным.


Фото: Соцсети

Нет, Ксения, это — не экономно. То, как ты выглядишь, — это слабость.

У нас каждая первая женщина может выглядеть превосходно, не потратив кучу бабла и не прибегнув к помощи извне. Вот это называется экономно.

А ты просто слабая и мало что умеешь.

А у вас как с умениями? Получше, чем у Ксении? Сможете самостоятельно привести себя в порядок от кончиков волос до кончиков ногтей? Или руки — из жопы? Считаете себя ухоженной женщиной? По каким признакам?

Я вас слушаю очень внимательно.

Источник: Лена Миро



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