Белый дом: Власти США не просили компании уходить из России

Власти США не просили какие-либо компании покинуть Россию, это их самостоятельное решение, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы не просили какую-либо компанию конкретно предпринимать шаги по выходу (из России). Мы приветствовали тех, кто принял такое решение, и им придется принимать решения по своему усмотрению», – сказала Псаки, отвечая на вопрос, есть ли у администрации США позиция по поводу присутствия американских компаний в России, информирует РИА «Новости».

Ранее заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов выразил мнение, что иностранные компании, объявившие о приостановке своей деятельности на российском рынке, скорее всего начнут возвращаться в страну к лету.

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