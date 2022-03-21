 

Белый дом: Власти США не просили компании уходить из России

21.03.2022, 23:50, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!Власти США не просили какие-либо компании покинуть Россию, это их самостоятельное решение, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы не просили какую-либо компанию конкретно предпринимать шаги по выходу (из России). Мы приветствовали тех, кто принял такое решение, и им придется принимать решения по своему усмотрению», – сказала Псаки, отвечая на вопрос, есть ли у администрации США позиция по поводу присутствия американских компаний в России, информирует РИА «Новости».

Ранее заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов выразил мнение, что иностранные компании, объявившие о приостановке своей деятельности на российском рынке, скорее всего начнут возвращаться в страну к лету.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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