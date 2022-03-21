 

В Пентагоне рассказали о переговорах с союзниками о предоставлении Украине ЗРК

21.03.2022, 23:50, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!США ведут переговоры со своими союзниками о предоставлении Украине оборонительных средств противовоздушной обороны, включая зенитные ракетные комплексы (ЗРК) дальнего радиуса действия, которыми ВСУ умеют пользоваться, сообщил на брифинге пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

«Ведутся постоянные обсуждения не только с этими странами (Германией и Словакией), но и со многими другими о том, как предоставить Украине оборонительные возможности, включая ЗРК дальнего действия, которыми им (украинским военным) будет удобно пользоваться», – цитирует его ТАСС. Кирби подчеркнул, что задача США – обеспечить украинскую армию теми средствами обороны, «которыми они обучены пользоваться».

Представитель Пентагона не стал комментировать сообщения о возможной передаче американскими союзниками Украине комплексов С-300 или С-400. В частности, он не подтвердил, но и не стал отрицать проведение переговоров с Анкарой о передаче Киеву турецких С-400.

Ранее представитель Пентагона сообщил Sky News Arabia, что Соединенные Штаты постоянно ведут переговоры с Анкарой о возможности отказа Турции от С-400 российского производства и передаче их Киеву. Взамен Соединенные Штаты предлагают вернуть Турцию в программу производства американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, а также отменить ряд санкций. Также о возможности передачи комплексов С-400 Киеву сообщало агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Кроме того, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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