Роскомнадзор запретил российским СМИ демонстрировать логотип Facebook и Instagram

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21.03.2022, 23:50, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!Российские СМИ не должны демонстрировать логотипы организации Meta Platforms Inc. (деятельность на территории РФ запрещена) и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram , сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Не допускается демонстрация российскими СМИ логотипа организации Meta Platforms Inc. и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram», – сообщили ТАСС в ведомстве.

В Роскомнадзоре уточнили, что российские СМИ должны маркировать Meta Platforms как запрещенную в стране организацию.

«Согласно ст. 4 закона РФ «О средствах массовой информации», при распространении информации российские СМИ обязаны маркировать такую организацию и ее социальные сети в своих редакционных материалах. Маркировка должна содержать указание, что ее деятельность на территории РФ запрещена. Ответственность для СМИ за отсутствие такой маркировки наступает после включения Минюстом РФ экстремистской организации в соответствующий перечень», – указали в ведомстве.

Напомним, социальные сети Facebook и Instagram запрещены в РФ по решению суда за экстремизм. При этом решение суда о запрете деятельности Meta (Facebook и Instagram) в РФ не распространяется на мессенджер WhatsApp.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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