Роскомнадзор запретил российским СМИ демонстрировать логотип Facebook и Instagram

Российские СМИ не должны демонстрировать логотипы организации Meta Platforms Inc. (деятельность на территории РФ запрещена) и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram , сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Не допускается демонстрация российскими СМИ логотипа организации Meta Platforms Inc. и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram», – сообщили ТАСС в ведомстве.

В Роскомнадзоре уточнили, что российские СМИ должны маркировать Meta Platforms как запрещенную в стране организацию.

«Согласно ст. 4 закона РФ «О средствах массовой информации», при распространении информации российские СМИ обязаны маркировать такую организацию и ее социальные сети в своих редакционных материалах. Маркировка должна содержать указание, что ее деятельность на территории РФ запрещена. Ответственность для СМИ за отсутствие такой маркировки наступает после включения Минюстом РФ экстремистской организации в соответствующий перечень», – указали в ведомстве.

Напомним, социальные сети Facebook и Instagram запрещены в РФ по решению суда за экстремизм. При этом решение суда о запрете деятельности Meta (Facebook и Instagram) в РФ не распространяется на мессенджер WhatsApp.

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