Необычные бактерии были найдены на глубине 8 километров

Специалисты провели новую исследовательскую работу, в ходе которой впервые опустились под воду на рекордную глубину. В результате были найдены необычные бактерии.

Эксперты опустились на глубину больше восьми километров желоб Атакама. В его недрах были найдены неизвестные до сегодняшнего момента микроорганизмы. Удалось обнаружить полупрозрачных морских огурцов, также авторы работы предполагают, что они относятся к новому виду.

Таким образом, исследователи также обнаружили сообщества бактерий и неизвестные виды амфипод, которые оказались близки к ракообразным креветкам.