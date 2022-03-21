 

Необычные бактерии были найдены на глубине 8 километров

21.03.2022, 23:45, Разное
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Специалисты провели новую исследовательскую работу, в ходе которой впервые опустились под воду на рекордную глубину. В результате были найдены необычные бактерии.

Эксперты опустились на глубину больше восьми километров желоб Атакама. В его недрах были найдены неизвестные до сегодняшнего момента микроорганизмы. Удалось обнаружить полупрозрачных морских огурцов, также авторы работы предполагают, что они относятся к новому виду.

Таким образом, исследователи также обнаружили сообщества бактерий и неизвестные виды амфипод, которые оказались близки к ракообразным креветкам.



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