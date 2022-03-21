«Власть разрешила стучать, люди восприняли это как техзадание»

В РФ кибер-патриоты составляют черные списки активистов.

Фото: Robin Utrecht/ABACAPRESS.COM

«Мы группа неравнодушных жителей Адыгеи, которые долгое время смотрели на то, что происходит в нашем инфопространстве и каким образом оно формируется. Мы выходим на тропу борьбы против антироссийской пропаганды, против попыток посеять смуту, навязать нашим землякам пораженческие и откровенно коллаборационистские взгляды. Если вам известны факты распространения на интернет-ресурсах Адыгеи фейков, провокаций, призывов к насилию и проведению акций под дудку противника, пишите нам, мы вскроем «нарывы» сами или передадим информацию в компетентные органы. Гарантируем анонимность», — сообщение висит в закрепе одного из адыгейских телеграм-каналов. Ниже — список людей, которых «неравнодушные жители» записали в предатели, с фото, скриншотами страниц в соцсетях, адресами и номерами телефонов. Смахивает на то, что делало признанное экстремистским и запрещенное ныне «Мужское государство». Только в отличие от последнего на сей раз списки предателей формируются если не с благословения, то с молчаливого одобрения властей.

Культура доносительства вновь поощряема — почти сотню лет спустя после Большого террора. Теперь донос пишется не на мятой бумажке, он технологичен,

виртуален и не требует почтовых расходов. Можно прямо с дивана. Нельзя сказать, что строчить начали исключительно после вновь прозвучавших в недавнем выступлении президента слов о «нацпредателях». Строчили и раньше, по сообщениям инициативщиков возбуждались дела против политически окрашенных фигур. Архангелогородца Андрея Боровикова посадили за клип «Рамштайн» по заявлению бывшего соратника. Навального судили в первый раз по доносу директора «Ив Роше Восток» Бруно Лепру. По доносу «гееборца» Тимура Булатова возбудили уголовное дело против Юлии Цветковой…

Однако ещё недавно массовое доносительство было скорее уделом фриков, официально государством не поощряемых. «Спецоперация» и сопряженные с ней экономические процессы внутри страны, неизбежно рождающие недовольство, перевернули отношение публичной власти к этому специфическому явлению. И вот в Калининграде призыв доносить уже разослали в СМС-оповещении от МЧС, ссылка в нем вела на чат-бот, аналогичный адыгейскому. При этом свое авторство сообщения подтвердила пресс-служба регионального правительства.

«Медиазона» (которую Минюст внес в реестр«иностранным агентом») обнаружила несколько аналогичных ботов еще в 6 регионах: в Москве, на Алтае, в Белгородской, Пензенской, Саратовской и Самарской областях. Насколько интенсивно они работают, трудно сказать, но адыгейские кибер-сексоты сообщали в качестве своего достижения о штрафе «за дискредитацию Вооруженных сил» экоактивисту из Майкопа Роману Таганову и его аресте по обвинению в неповиновении силовикам. Таганова канал обвинял в предательстве интересов России. Недавно на него возбудили уголовное дело по народной 318 статье (Применение насилия в отношении представителя власти), он отправлен под домашний арест.

Помимо организованных чатов в телеграм, призывы к доносительству и разного рода списки «предателей» появляются во «Вконтакте». В частности в комментариях к очередному духоподъемному посту главы Карелии Артура Парфенчикова некий местный житель разместил целый перечень известных в республике активистов, журналистов и политиков, которые, на его взгляд, «ориентированы на развал страны и передачу ее под внешнее управление». В черный список, который быстро разошелся по сетям, попали лидер «Яблока» Эмилия Слабунова, экс-мэр Петрозаводска Галина Ширшина, журналист Александр Фукс, руководитель арт-пространства и активист Наталья Севец-Ермолина и много других приличных людей. Автор комментария Алексей Кузнецов сообщает, что он пролетарий, который исправно платит налоги, никогда не голосовал за Путина, но считает, что «наше государство и армия стоят на пути добра, испепеляя лживую нацистскую коалицию во главе с НАТО». А Слабунова с Ермолиной и прочими этому испепелению, надо полагать, мешают. Уточнить мотивацию гражданина Кузнецова не представилось возможным: сообщения на его странице закрыты, на ней минимум информации и подписка на группу «Петрозаводск криминальный».

Наталья Севец-Ермолина. Фото: Сергей Маркелов (признан иноагентом)

Предприниматель М. рассказывает, что попал в список после того, вступил в виртуальную дискуссию о «спецоперации».

— Надеюсь, что этот список пока неофициальный, но, честно говоря, все равно неприятно. Страшно за людей, которые работают у меня на предприятии — опасаюсь, чтобы не заклевали нас проверками, не развалили бизнес, — говорит он.

— Мне люди каждые пару минут пишут: береги себя, мы за тебя боимся. А береги себя — это значит, не пиши всего того, что пишешь, — делится Наталья Севец-Ермолина.

В своем «рассаднике культуры», как она в шутку называет петрозаводский Agriculture club, Наташа организует лекции, концерты, дискуссии и занятия йогой. Видимо, все это с позиций кибер-охранителей делает заведение «рассадником ЛГБТ и экстремизма». Ермолина считает, что авторы списков просто хотят выслужиться, успеть доложить .

— Как будто ФСБ в Карелии такое ленивое. Они внимательные ребята, все и без стукачей нормально мониторят. Зачем так не уважать ФСБ? — иронизирует она. — Конечно, список достойный, будто лонг-лист на престижную премию за гражданскую активность. Но простой животный страх за свою жизнь никто не отменял. Если власть сверху разрешила стучать, то люди без глубокого знания истории восприняли это как техзадание по очищению земли от врагов.

Любопытно, что хотя глава Карелии внимательно относится к своей странице «ВК» и нередко сам отвечает на комментарии, черный список продолжает висеть под его постом уже несколько дней. Видимо, никакого разжигания вражды в нем чиновник и его пресс-служба не усматривают.

Одним черным списком в Карелии не обошлось. Например, один из петрозаводских предпринимателей в переписке с коллегами по турбизнесу призывал отельеров сообщать в ФСБ, если у них остановится бывший петрозаводчанин Андрей Агапов, который якобы «ведет анти российский, анти Путинские движения» (так в оригинале, скриншот — в распоряжении редакции) . В переписке с самим Агаповым автор сообщения подтвердил, что «пишет в ФСБ на подозрительных лиц», но стукачом себя не считает.

— Симпатичный парень с красивой женой, с успешным бизнесом. Он не может себе представить, что в государстве, где решения принимаются не по закону, а по наводке стукача, он тоже в любой момент может лишиться всего, что сегодня имеет, — говорит о ситуации Наталья Севец-Ермолина.

Николай Сайкин. Фото из соцсетей

Не считает себя стукачом и обижается на это слово вологжанин Николай Сайкин. Николай — бывший милиционер, сейчас присматривает в качестве завхоза и смотрителя за мемориальной усадьбой Спасское-Куркино, пытался защитить от вырубки прилегающий к ней сквер Победы, симпатизировал защитникам Шиеса… На странице Николая висит вот такой текст: «Необходимо сделать скриншот страницы с информацией, скопировать имя отправителя, ID (адрес) страницы, зафиксировать дату отправления. Только так на законных основаниях можно пресечь распространение деструктивного контента, лживой информации и провокаций, а пособника киевскому неонацистскому режиму привлечь к ответственности». К посту приложена ссылка на портал Генпрокуратуры и инструкция по подаче обращения.

В разговоре с «Новой» Сайкин заявил, что сам ни на кого пока не жаловался, но знает человека, который воспользовался его советом. Свой пост он называет попыткой остановить агрессию в обществе:

— В стране идет что-то невероятное. Семьи ругаются, расходятся, меня стали из друзей вычеркивать за мою позицию. Я поддерживаю «спецоперацию», я за то, чтоб мои внуки не жили под гнетом нацистов, — говорит он. — И если будут призывы к антигосударственным шагам, вроде «давайте собираться на митинг против <…>»,- это кому надо и зачем? Если вы против <…>, пишите об этом в своих соцсетях, сидите на диванах.

Николай считает, что причины разобщения народа в «фейках», которые тиражируются украинской стороной, участие в пацифистских митингах приведет к терактам. А на вопрос, почему тогда он поддерживает протестовавших на Шиесе, отвечает , что там чиновники были неправы, и люди протестовали против нарушения закона. А это совсем другое дело.

На вопрос, не станет ли шлюз для доносов способом сведения счетов с неугодными, у Сайкина тоже есть ответ: он уверен, что в правоохранительных органов «дураков нет», и что там разберутся, кто виновен, а кто нет.

Виртуальными жалобами охранители не ограничиваются. На днях жителя Краснодара задержали за плевок в плакат с буквой Z. Вычислили его с помощью записи видеорегистратора на соседнем автомобиле. А некоторые москвичи якобы обнаружили в почтовых ящиках письма с предложением сообщать о своих политически неблагонадежных соседях, которые «высказывают ненависть к РФ и Путину» и донатят Навальному.

Доносительство перестало быть порицаемым — «сказывать слово и дело государево» это новый тренд. И свидетельство глубокой психологической травмы общества.

— Люди потеряны. Им страшно осознать и принять реальность, у них нет ресурсов. Ты не можешь что-то оплатить картой, куда-то поехать, купить сахара, лекарств, у тебя страх перед будущим. А еще родственники тебе отправляют фото убитых людей и кричат: «Нас бомбят!» А ты ничего не можешь сделать, потому что у тебя дети, жена или муж, родители и ты связан по рукам и ногам.

Тебе надо оправдать для себя происходящее и создать новую картину мира, в которой ты можешь выжить.

Присоединение к агрессору это всегда защита от того, чтобы ощутить себя жертвой, — объясняет кандидат психологических наук Валентина Лихошва. — Люди годами живут с осознанием своей беспомощности и незначительности. Обращались с заявлением в полицию — это не работало, шли на выборы — не работало.

И тут они получают простой месседж авторитетного лица, лидера нации, что среди нас есть предатели и наша общая задача — объединиться и выявить их .

Человека вдруг наделили возможностью быть субъектом, картина мира стала четче и острее. Мы живем плохо, потому что есть предатели, «вредители», а когда мы их выявим, будем жить хорошо. Многие люди, которые пишут доносы, это очень ответственные люди, с высоким уровнем контроля.

Плюс экономические причины: напишу донос — получу квартиру соседа, так это работало в прошлом веке. А сейчас: вот они ездили за границу, а я не мог. Они покупают колбасу, а я не могу. Значит, надо настучать, чтоб и у них не было ничего.

Дается очень простой механизм действий, направление, куда можно излить всю свою ненависть. Ты не можешь излить ее на чиновников, но можешь на соседа.

Татьяна Брицкая, спецкор «Новой»

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