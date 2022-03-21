 

Мнение: О болезненном падении России… Навсегда?

21.03.2022, 22:40, Разное
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Ну, вот и всё! Великая, существовавшая тысячу лет #Россия — пала. Быстро. Болезненно. И — навсегда.

Это вам уже не обамовское «#экономика порвана в клочья». Это гораздо мощнее. Западные санкции — действительно адские. Хуже того, они для российских властей — полностью неожиданные. Подобно тому, как все генералы усиленно готовятся к уже прошедшим войнам, и в Кремле, и в правительстве, и в Центробанке готовились к повторению 2014 года, быть может, в чуть более жёстким варианте.

Но Запад решил не обременять себя соблюдением правил в борьбе с нарушителем самого главного правила. И результат — налицо.

Российский #рубль упал в область трёхзначных показателей валютного курса. Инфляция выросла до двузначных показателей и, по оптимистичным прогнозам, за текущий год составит порядка 30%, по самым мрачным — более 100%. С магазинных полок исчезают самые разные товары, бизнесы закрываются, олигархи плачут.

Та, прежняя #Россия — точно пала. «Навсегда»…

Навсегда ли?

Хм…

Вот что говорит нам график валютного курса.

Да, валютный рынок зажат Банком России в немыслимые прежде тиски. Да, он разбит надвое. Да, он пребывает в полумёртвом состоянии с точки зрения ликвидности. Но всё же, как видим, всё ме-е-едленно адаптируется к новой реальности.

Так что запас живучести у российской экономики пока ещё есть. Вопрос лишь в том, на что он будет израсходован. На то,чтобы дожать, добить, уничтожить гадину, а там — хоть трава не рати. Или же на то, чтобы восстановиться и перестроиться?

Вы как считаете?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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