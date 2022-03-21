Москалькова подтвердила обмен девяти российских пленных на мэра Мелитополя

Обмен девяти российских пленных на мэра Мелитополя Ивана Федорова стал первым между Россией и Украиной, сообщила в эфире Russia Today уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Первый обмен состоялся – девять человек, из них часть из того списка, который формируется у меня путем обращений», – приводятся ее слова в Telegram-канале RT.

Омбудсмен также подтвердила, что девять российских пленных были обменяны на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Ранее Москалькова рассказала, что на горячую линию поступают обращения от родственников российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины.

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