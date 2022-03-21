Москалькова подтвердила обмен девяти российских пленных на мэра Мелитополя
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Обмен девяти российских пленных на мэра Мелитополя Ивана Федорова стал первым между Россией и Украиной, сообщила в эфире Russia Today уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Первый обмен состоялся – девять человек, из них часть из того списка, который формируется у меня путем обращений», – приводятся ее слова в Telegram-канале RT.
Омбудсмен также подтвердила, что девять российских пленных были обменяны на мэра Мелитополя Ивана Федорова.
Ранее Москалькова рассказала, что на горячую линию поступают обращения от родственников российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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